Из-за войны в Украине у многих граждан может развиться тревога.
Почему она возникает и как с ней бороться?
– Что такое тревога? Ощущение, когда неспокойно на душе, навязчивый страх, когда человек вроде бы “запрограммирован”, ожидает, что совсем скоро случится что-то очень плохое, — отмечают специалисты.
Все, что связано с эмоциональным состоянием человека, имеет четыре составляющих. Список:
- мысли – то, что человек думает;
- эмоции – то, что человек чувствует;
- поведение – то, что человек делает;
- телесные ощущения.
- Тревожные мысли
Человек “придумывает” себе тревожные ситуации, проблемы. Это приводит к эмоциональной тревоге – фиксируются озноб, тошнота, усиливаются телесные ощущения.
- Эмоциональная тревога
Есть ощущение страха – дрожь, руки потеют, отсутствие концентрации.
- Тревожное поведение
Человек постоянно спешит, фиксируется ускоренное сердцебиение.
- Телесная тревога
Сердцебиение ускорилось, есть тяжесть в груди, это порождает параноидальные мысли.
Чтобы эффективно бороться с тревогой, нужно понять, что ее спровоцировало.
Методы борьбы с тревогой
- Тревожные мысли – не надо их анализировать, стоит практиковать дыхание, поможет пробежка, прослушивание музыки, вязание или собирание пазла.
- Эмоциональная тревога – можно посмотреть смешные видео, сделать что угодно, что доставляет удовольствие – приготовление пищи, рисование, новый макияж.
- Тревожное поведение – нужно остановиться, выдохнуть, принять ванну, выпить теплого чая.
- Телесная тревога — не стоит интенсивно заниматься спортом или практиковать резкие дыхательные упражнения, поможет успокоительная йога или пилатес.
Источник: Психологическая поддержка