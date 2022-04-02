Из-за войны в Украине у многих граждан может развиться тревога.

Почему она возникает и как с ней бороться?

– Что такое тревога? Ощущение, когда неспокойно на душе, навязчивый страх, когда человек вроде бы “запрограммирован”, ожидает, что совсем скоро случится что-то очень плохое, — отмечают специалисты.

Все, что связано с эмоциональным состоянием человека, имеет четыре составляющих. Список:

мысли – то, что человек думает;

эмоции – то, что человек чувствует;

поведение – то, что человек делает;

телесные ощущения.

Тревожные мысли

Человек “придумывает” себе тревожные ситуации, проблемы. Это приводит к эмоциональной тревоге – фиксируются озноб, тошнота, усиливаются телесные ощущения.

Эмоциональная тревога

Есть ощущение страха – дрожь, руки потеют, отсутствие концентрации.

Тревожное поведение

Человек постоянно спешит, фиксируется ускоренное сердцебиение.

Телесная тревога

Сердцебиение ускорилось, есть тяжесть в груди, это порождает параноидальные мысли.

Чтобы эффективно бороться с тревогой, нужно понять, что ее спровоцировало.

Методы борьбы с тревогой

Тревожные мысли – не надо их анализировать, стоит практиковать дыхание, поможет пробежка, прослушивание музыки, вязание или собирание пазла.

Эмоциональная тревога – можно посмотреть смешные видео, сделать что угодно, что доставляет удовольствие – приготовление пищи, рисование, новый макияж.

Тревожное поведение – нужно остановиться, выдохнуть, принять ванну, выпить теплого чая.

Телесная тревога — не стоит интенсивно заниматься спортом или практиковать резкие дыхательные упражнения, поможет успокоительная йога или пилатес.

Источник: Психологическая поддержка