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Психология

Где живет моя тревога? Как эффективно помочь себе в таком состоянии

2 апреля 2022, 09:03
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
провина, стрес, депресія
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине у многих граждан может развиться тревога.

Почему она возникает и как с ней бороться?

– Что такое тревога? Ощущение, когда неспокойно на душе, навязчивый страх, когда человек вроде бы “запрограммирован”, ожидает, что совсем скоро случится что-то очень плохое, — отмечают специалисты.

Все, что связано с эмоциональным состоянием человека, имеет четыре составляющих. Список:

  • мысли – то, что человек думает;
  • эмоции – то, что человек чувствует;
  • поведение – то, что человек делает;
  • телесные ощущения.
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  • Тревожные мысли

Человек “придумывает” себе тревожные ситуации, проблемы. Это приводит к эмоциональной тревоге – фиксируются озноб, тошнота, усиливаются телесные ощущения.

  • Эмоциональная тревога

Есть ощущение страха – дрожь, руки потеют, отсутствие концентрации.

  • Тревожное поведение

Человек постоянно спешит, фиксируется ускоренное сердцебиение.

  • Телесная тревога

Сердцебиение ускорилось, есть тяжесть в груди, это порождает параноидальные мысли.

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Чтобы эффективно бороться с тревогой, нужно понять, что ее спровоцировало.

Методы борьбы с тревогой

  • Тревожные мысли – не надо их анализировать, стоит практиковать дыхание, поможет пробежка, прослушивание музыки, вязание или собирание пазла.
  • Эмоциональная тревога – можно посмотреть смешные видео, сделать что угодно, что доставляет удовольствие – приготовление пищи, рисование, новый макияж.
  • Тревожное поведение – нужно остановиться, выдохнуть, принять ванну, выпить теплого чая.
  • Телесная тревога — не стоит интенсивно заниматься спортом или практиковать резкие дыхательные упражнения, поможет успокоительная йога или пилатес.

Источник: Психологическая поддержка

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Советы психолога , Психология
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