Ночные ужасы могут быть следствием пережитого стресса из-за войны в Украине. Но сон – важен, он помогает восстановиться.

Сейчас существуют техники, которые помогают избавиться от ужасных сновидений.

Что поможет:

Техника флешбек

Придумывать ночному кошмару, который мучает постоянно, положительную концовку. Ее можно произнести вслух, записать на листе или в заметках на телефоне. Финал может быть каким угодно, но положительным.

К примеру, если человек падает в яму, можно придумать, что там будет неглубокий бассейн.

Техника безопасность

Это расширение предыдущей техники, ее суть – сделать так, чтобы во сне вообще не было опасности.

Для примера: девушке снится, что она убегает от насильника. Можно придумать историю, что это не он, а старый друг, которого она просто не узнала.

Если такие методы не помогают справиться с проблемой, можно обратиться за помощью к специалисту. Сейчас многие психологи консультируют онлайн или по телефону бесплатно.

Источник: Психологическая поддержка