Ночные ужасы могут быть следствием пережитого стресса из-за войны в Украине. Но сон – важен, он помогает восстановиться.
Сейчас существуют техники, которые помогают избавиться от ужасных сновидений.
Что поможет:
- Техника флешбек
Придумывать ночному кошмару, который мучает постоянно, положительную концовку. Ее можно произнести вслух, записать на листе или в заметках на телефоне. Финал может быть каким угодно, но положительным.
К примеру, если человек падает в яму, можно придумать, что там будет неглубокий бассейн.
- Техника безопасность
Это расширение предыдущей техники, ее суть – сделать так, чтобы во сне вообще не было опасности.
Для примера: девушке снится, что она убегает от насильника. Можно придумать историю, что это не он, а старый друг, которого она просто не узнала.
Если такие методы не помогают справиться с проблемой, можно обратиться за помощью к специалисту. Сейчас многие психологи консультируют онлайн или по телефону бесплатно.
Источник: Психологическая поддержка