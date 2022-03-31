Нічні жахи можуть бути наслідком пережитого стресу через війну в Україні. Але сон – важливий, він допомагає відновитися.

Наразі існують техніки, які допомагають позбутися жахливих сновидінь.

Що допоможе:

Техніка флешбек

Вигадувати нічному жаху, який мучить постійно, позитивну кінцівку. Її можна проговорити вголос, записати на аркуші або в нотатках на телефоні. Фінал може бути яким завгодно, проте позитивним.

Наприклад, якщо людина падає в яму, можна вигадати так, що там буде неглибокий басейн.

Техніка безпека

Це розширення попередньої техніки, її суть – зробити так, щоб у сні взагалі не було небезпеки.

Для прикладу: дівчині сниться, що вона тікає від ґвалтівника. Можна вигадати історію, що це не він, а давній друг, якого вона просто не впізнала.

Якщо такі методи не допомагають впоратися з проблемою, можна звернутися за допомогою до фахівця. Наразі багато психологів консультують онлайн чи телефоном безкоштовно.

Джерело: Психологічна підтримка