Нічні жахи можуть бути наслідком пережитого стресу через війну в Україні. Але сон – важливий, він допомагає відновитися.
Наразі існують техніки, які допомагають позбутися жахливих сновидінь.
Що допоможе:
- Техніка флешбек
Вигадувати нічному жаху, який мучить постійно, позитивну кінцівку. Її можна проговорити вголос, записати на аркуші або в нотатках на телефоні. Фінал може бути яким завгодно, проте позитивним.
Наприклад, якщо людина падає в яму, можна вигадати так, що там буде неглибокий басейн.
- Техніка безпека
Це розширення попередньої техніки, її суть – зробити так, щоб у сні взагалі не було небезпеки.
Для прикладу: дівчині сниться, що вона тікає від ґвалтівника. Можна вигадати історію, що це не він, а давній друг, якого вона просто не впізнала.
Якщо такі методи не допомагають впоратися з проблемою, можна звернутися за допомогою до фахівця. Наразі багато психологів консультують онлайн чи телефоном безкоштовно.
Джерело: Психологічна підтримка