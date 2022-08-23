Кашель, насморк, общее недомогание, усталость. По мнению экспертов, эти симптомы обычно осенне-зимних простуд, которые участились этим летом, стали следствием Covid-изоляции, за период которой наша иммунная система потеряла бдительность.

— Во время изоляции мы контактировали с меньшим количеством микробов, и в результате у некоторых людей иммунная система несколько расслабилась, — уверена лондонский врач общей практики и тренер по психическому здоровью Хана Патель.

Кроме того, по ее словам, появилось большое количество случаев Covid-19, которые трудно отличить от других респираторных вирусов: новые варианты вызывают несколько иные симптомы.

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А основатель интернет-аптеки Зейнаб Ардешир отмечает, что летом люди чаще болели простудными заболеваниями и им требовалось больше времени для выздоровления.

По ее словам, этим летом к ней часто обращались люди с рецептами на лекарства, которые могут помочь справиться с такими симптомами, как кашель и проблемы с дыханием, а также на антибиотики для тех, у кого развивается вторичная инфекция.

Эксперт отмечает, что за последние несколько недель среди ее клиентов было более 20 семей с жалобами на головные боли, боль в горле, кашель и лихорадку. При этом у них был отрицательный результат на Covid-19.

По словам специалиста по функциональной медицине и эксперта по Covid-19 в Zen Healthcare Маруфа Харгандивала, иммунная система человека работает лучше всего, когда она постоянно подвергается воздействию раздражителей.

— Большинство из нас прожили год, не вступая в контакт с какими-либо обычными бактериями и вирусами, — отмечает эксперт.

По его словам, теперь, когда мы сталкиваемся с этими вирусами, нашей иммунной системе может потребоваться немного больше времени, чтобы сработать. Поэтому инфекция длится дольше.

Кроме того, не следует забывать, что на иммунную систему людей также влияют тревога и стресс, напоминает эксперт.