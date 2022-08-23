Кашель, нежить, загальне нездужання, втома. На думку експертів, ці симптоми зазвичай осінньо-зимових застуд, які почастішали цього літа, стали наслідком Covid-ізоляції, за період якої наша імунна система втратила пильність.

– Під час ізоляції ми контактували з меншою кількістю мікробів, і в результаті у деяких людей імунна система дещо розслабилася, – впевнена лондонський лікар загальної практики і тренер з психічного здоров’я Хана Патель.

Крім того, за її словами, з’явилася велика кількість випадків Covid-19, які важко відрізнити від інших респіраторних вірусів: нові варіанти викликають дещо інші симптоми.

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А засновник інтернет-аптеки Зейнаб Ардешир зазначає, що влітку люди частіше хворіли на простудні захворювання і їм було потрібно більше часу на одужання.

За її словами, цього літа до неї часто зверталися люди з рецептами на ліки, які можуть допомогти подолати такі симптоми, як кашель і проблеми з диханням, а також на антибіотики для тих, у кого розвивається вторинна інфекція.

Експерт зазначає, що за останні кілька тижнів серед її клієнтів було більше 20 сімей зі скаргами на головні болі, біль у горлі, кашель і лихоманку. При цьому у них був негативний результат на Covid-19.

За словами фахівця з функціональної медицини та експерта з Covid-19 в Zen Healthcare Маруфа Харгандівала, імунна система людини працює найкраще, коли вона постійно піддається впливу подразників.

– Більшість з нас прожили рік, не вступаючи в контакт з якими-небудь звичайними бактеріями і вірусами, – зазначає експерт.

За його словами, тепер, коли ми стикаємося з цими вірусами, нашій імунній системі може знадобитися трохи більше часу, щоб спрацювати. Тому інфекція триває довше.

Крім того, не слід забувати, що на імунну систему людей також впливають тривога і стрес, нагадує експерт.