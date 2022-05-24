Американские ученые ввели первому пациенту экспериментальный вирус, убивающий рак. Цель – обнаружить доказательства новых средств успешной борьбы с раковыми опухолями в организме человека.

Кандидат на лекарство, названный CF33-hNIS (также известный как Vaxinia), представляет собой так называемый онкологический, генетически модифицированный вирус, предназначенный для избирательного заражения и уничтожения раковых клеток, сохраняя при этом здоровые.

Предыдущие исследования на животных показали, что препарат может таким образом использовать иммунную систему для поиска и уничтожения раковых клеток. Но до сих пор испытания на людях не проводились.

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— Наше предыдущее исследование показало, что онкологические вирусы могут стимулировать иммунную систему, реагировать на рак и убивать его, а также стимулировать иммунную систему, чтобы она была более восприимчивой к другим видам иммунотерапии, — отметил онколог и главный исследователь Даненг Ли.

По его словам, раскрытие этого потенциала в первую очередь будет зависеть от демонстрации того, насколько CF33-hNIS безопасен для людей.

Ожидается, что в эксперименте примут участие в общей сложности 100 взрослых участников с метастатическими или запущенными опухолями, которые ранее пробовали по крайней мере две предыдущие линии стандартного лечения.

После участия в испытании эти люди будут получать низкие дозы экспериментального лечения путем прямой инъекции или внутривенно.

Однако перед тем, как будет определена эффективность, исследователи сначала посмотрят, насколько хорошо препарат переносится пациентами, регистрируя частоту и тяжесть любых побочных эффектов, а также исследуя, насколько хорошо участники чувствуют себя при повышении доз.

Если лекарство действительно окажется безопасным и хорошо переносимым, мы можем увидеть новый мощный инструмент для борьбы с опухолями, прогнозируют исследователи.

Источник: ScienceAlert