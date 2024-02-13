Эксперты Гарвардской медицинской школы предоставили 7 эффективных советов, которые помогут преодолеть усталость при аутоиммунных заболеваниях — диабете I типа, псориазе, болезни Грейва и Крона, множественном склерозе, ревматоидном артрите, целиакии и т.д.

Усталость — изнурительный симптом

Почему аутоиммунное заболевание и усталость идут бок о бок, до конца не понятно, одно из вероятных объяснений — это воспаление.

Причем усталость отличается от того, что испытывает большинство людей после работы, физических нагрузок или времени, когда они плохо спят.

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Это ощущение постоянного истощения, которое нельзя измерить, способно в корне испортить даже один день. Чтобы помочь справиться с усталостью, следует придерживаться следующих советов.

Как преодолеть усталость при аутоиммунных заболеваниях

Расслабьтесь и не пытайтесь сделать слишком много. Если вы устали, вздремните или займитесь чем-то спокойным, таким как чтение, слушание музыки, медитация или творчество. Делайте перерывы на отдых в течение дня. Планируйте заранее и используйте энергию на самые важные дела в вашем расписании. Составляйте планы накануне вечером, чтобы день прошел легче. Сообщите семье и друзьям о своем состоянии и объясните, что некоторые действия могут привести к усталости. Они должны это понять. Придерживайтесь здорового образа питания, который поможет повысить уровень энергии. В некоторых случаях срабатывают некоторые ограничения или специальная диета. Регулярно занимайтесь спортом. Старайтесь придерживаться регулярного графика тренировок, это позволит поддерживать ваш тонус. Качественный сон очень важен для восстановления сил. Ложитесь спать до полуночи и вставайте как можно раньше. Ищите эмоциональную поддержку. Близкие и профессионалы — это люди, которые понимают трудности, возникающие при хронических заболеваниях. Обсуждение наиболее распространенных проблем и советы специалистов просто бесценны.

Источник: Harvard Medical School