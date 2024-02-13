Експерти Гарвардської медичної школи дали 7 ефективних порад, які допоможуть подолати втому при аутоімунних захворюваннях – діабеті І типу, псоріазі, хворобі Грейва і Крона, множинному склерозі, ревматоїдному артриті, целіакії тощо.
Втома – виснажливий симптом
Чому аутоімунне захворювання і втома йдуть пліч-о-пліч, до кінця не зрозуміло, одне з імовірних пояснень – це запалення.
Причому втома відрізняється від того, що відчувають більшість людей після роботи, фізичних навантажень чи часу, коли вони погано сплять.
Це відчуття постійного виснаження, яке не можна виміряти, здатне докорінно зіпсувати навіть один день. Щоб допомогти впоратися із втомою, необхідно дотримуватися наступних порад.
Як подолати втому при аутоімунних захворюваннях
- Розслабтеся і не намагайтеся зробити занадто багато. Якщо ви втомилися, подрімайте або займіться чимось спокійним, таким як читання, слухання музики, медитація або творчість. Робіть перерви на відпочинок протягом дня.
- Плануйте заздалегідь і використовуйте енергію на найважливіші справи у вашому розкладі. Складайте плани напередодні ввечері, щоби день пройшов легше.
- Повідомте родину та друзів про свій стан і поясніть, що деякі дії можуть призвести до втоми. Вони мають це зрозуміти.
- Дотримуйтеся здорового способу харчування, який допоможе підвищити рівень енергії. У деяких випадках спрацьовують деякі обмеження або спеціальна дієта.
- Регулярно займайтеся спортом. Намагайтеся дотримуватися регулярного графіка тренувань, це дасть змогу підтримувати ваш тонус.
- Якісний сон дуже важливий для відновлення сил. Лягайте спати до опівночі та вставайте якомога раніше.
- Шукайте емоційну підтримку. Близькі та професіонали – це люди, які розуміють труднощі, що виникають під час хронічних захворювань. Обговорення найбільш поширених проблем та поради фахівців просто безоцінні.
Джерело: Harvard Medical School
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