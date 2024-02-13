Причому втома відрізняється від того, що відчувають більшість людей після роботи, фізичних навантажень чи часу, коли вони погано сплять.

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Це відчуття постійного виснаження, яке не можна виміряти, здатне докорінно зіпсувати навіть один день. Щоб допомогти впоратися із втомою, необхідно дотримуватися наступних порад.

Як подолати втому при аутоімунних захворюваннях