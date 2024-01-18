Социальный психолог Илья Бачурин на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснил, как распознать признаки эмоционального выгорания, чем чревато это состояние и как его предупредить.

Три проявления выгорания

— Всемирная организация здравоохранения определяет эмоциональное выгорание как синдром, возникающий из-за хронического стресса на работе и невозможности справиться с ним, — объясняет эксперт.

По словам психолога, такое состояние имеет три основных проявления:

ощущение постоянной нехватки энергии и истощения;

психологическая отстраненность от работы, неприятие, пристрастность или цинизм к своей работе;

спад профессиональной эффективности.

Симптомы эмоционального выгорания

По словам психолога, первый и основной симптом, позволяющий заподозрить эмоциональное выгорание — усталость, которая не проходит после отдыха.

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Человек может отмечать, что просыпается уже уставшим. После выходных или полноценного отпуска почти нет сил продолжать работу. Человек может ощущать себя бодрее, однако тяжесть и чувство потери смысла остаются.

Также человек может наблюдать у себя эмоциональное охлаждение, истощение, снижение эмпатии, проявления цинизма и агрессии. Иногда даже тем, кому недавно сильно сочувствовала.

Отдельно психолог выделил жалобы на снижение когнитивных возможностей. Например, ухудшение памяти, сложности с задачами, требующими креативности.

Причины эмоционального выгорания

По словам эксперта, к сожалению, нет единого и точного пути, чтобы избежать этого состояния. Большинство людей отмечают, что, по крайней мере, раз при жизни переживали такое явление.

Среди распространенных причин эмоционального выгорания Илья Бачурин назвал такие, как:

и нформационная перегрузка ( человек на связи 24 часа 7 дней в недел ю;

о тсутствие возможности влиять на значимые события;

н евозможность поделиться переживаниями и радостями от работы, одиночество даже среди большого количества людей;

р егулярный стресс, вы не можете найти для себя способ работы с ним, пытаетесь вытеснить стресс еще большим количеством рабочих активностей;

отсутствие личных границ .

Как помочь при выгорании себе и близким

Лучший путь — обратиться к профессионалу, в частности, сертифицированному психологу или психотерапевту, рекомендует специалист.

Что же касается близких и окружающих, то, по словам Ильи Бачурина, единственное и лучшее, что вы можете сделать, это понять их состояние, показывать свою поддержку и открыто общаться с человеком.

При этом не пытайтесь дать какой-нибудь совет, который помог вам и совершенно точно поможет и здесь. Опыт каждого в прохождении состояния выгорания на пути к тому, чтобы найти себя, свои ориентиры и опоры, уникален.

Источник: Береги себя