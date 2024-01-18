Соціальний психолог Ілля Бачурін на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе пояснив, як розпізнати ознаки емоційного вигоряння, чим загрожує цей стан і як його попередити.

Три прояви вигорання

– Всесвітня організація охорони здоров’я визначає емоційне вигорання як синдром, що виникає через хронічний стрес на роботі та неможливість впоратися з ним, – пояснює експерт.

За словами психолога, такий стан має три основні прояви:

відчуття постійної нестачі енергії та виснаження;

психологічна відстороненість від роботи, неприйняття, упередженість або цинізм до своєї роботи;

спад професійної ефективності.

Симптоми емоційного вигорання

За словами психолога, перший і основний симптом, що дає змогу запідозрити емоційне вигорання, – втома, яка не проходить після відпочинку.

Зараз дивляться

Людина може відзначати, що прокидається вже втомленою. Після вихідних або повноцінної відпустки майже немає сил продовжувати роботу. Людина може відчувати себе бадьорішою, проте важкість і відчуття втрати сенсу залишаються.

Також людина може спостерігати в себе емоційне охолодження, виснаження, зниження емпатії, прояви цинізму та агресії. Іноді навіть до тих, кому нещодавно сильно співчувала.

Окремо психолог виділив скарги на зниження когнітивних можливостей. Наприклад, погіршення пам’яті, складнощі із завданнями, що вимагають креативності.

Причини емоційного вигорання

За словами експерта, на жаль, немає єдиного і точного шляху, щоб уникнути цього стану. Більшість людей зазначають, що принаймні раз за життя переживали таке явище.

Серед поширених причин емоційного вигорання Ілля Бачурін назвав такі, як:

інформаційне перевантаження (людина на зв’язку 24 години 7 днів на тиждень ) ;

; відсутність можливості впливати на значущі події;

неможливість поділитися переживаннями і радощами від роботи, самотність навіть серед великої кількості людей;

регулярний стрес, ви не можете знайти для себе спосіб роботи з ним, намагаєтеся витіснити стрес ще більшою кількістю робочих активностей;

відсутність особистих кордонів.

Як допомогти при вигоранні собі та близьким

Найкращий шлях – звернутися до професіонала, зокрема, сертифікованого психолога чи психотерапевта, рекомендує фахівець.

Що ж до близьких та оточуючих, то, за словами Іллі Бачуріна, єдине і найкраще, що ви можете зробити, це зрозуміти їхній стан, показувати свою підтримку і відкрито спілкуватися з людиною.

При цьому не намагайтеся дати якусь пораду, яка допомогла вам і абсолютно точно допоможе і тут. Досвід кожного в проходженні стану вигорання на шляху до того, щоб віднайти себе, свої орієнтири й опори, унікальний.

Джерело: Бережи себе