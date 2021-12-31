В новогоднюю ночь украинцы будут традиционно выпивать, и некоторые не ограничатся бокалом игристого шампанского, из-за чего возможно даже алкогольное отравление.
В Минздраве рассказали, как не перепить на Новый год и что делать, если это произошло.
Как не напиться:
- стараться избегать людей и компаний, побуждающих выпить;
- не искать спасение от стресса в стакане;
- заменить алкогольные напитки безалкогольными аналогами.
Также важно не садиться за руль в нетрезвом состоянии.
В то же время возможно, что человек все же выпил лишнего.
– Что на самом деле помогает при похмелье? Время. Чтобы прошли последствия употребления алкоголя, вы должны дождаться, пока организм полностью выведет токсичные продукты метаболизма алкоголя и пока восстановятся уровень жидкости, раздраженные ткани и мозговая активность. Эти процессы ускорить невозможно, – пишет профильное ведомство.
Чего нельзя делать при алкогольной интоксикации:
- продолжать пить алкоголь;
- есть жирную пищу;
- пить кофе;
- пропускать приемы пищи;
- спать в течение дня;
- пить спортивные напитки;
- ставить капельницы.
Эти меры могут привести к ухудшению самочувствия.
В то же время, стоит пить больше воды, есть легкую пищу, гулять на свежем воздухе.