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Советы

Выпил лишнего на Новый год. Что поможет и чего нельзя делать

31 декабря 2021, 12:36
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
алкоголь, новий рік
Источник: Depositphotos

В новогоднюю ночь украинцы будут традиционно выпивать, и некоторые не ограничатся бокалом игристого шампанского, из-за чего возможно даже алкогольное отравление.

В Минздраве рассказали, как не перепить на Новый год и что делать, если это произошло.

Как не напиться:

  • стараться избегать людей и компаний, побуждающих выпить;
  • не искать спасение от стресса в стакане;
  • заменить алкогольные напитки безалкогольными аналогами.

Также важно не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

В то же время возможно, что человек все же выпил лишнего.

– Что на самом деле помогает при похмелье? Время. Чтобы прошли последствия употребления алкоголя, вы должны дождаться, пока организм полностью выведет токсичные продукты метаболизма алкоголя и пока восстановятся уровень жидкости, раздраженные ткани и мозговая активность. Эти процессы ускорить невозможно, – пишет профильное ведомство.

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Чего нельзя делать при алкогольной интоксикации:

  • продолжать пить алкоголь;
  • есть жирную пищу;
  • пить кофе;
  • пропускать приемы пищи;
  • спать в течение дня;
  • пить спортивные напитки;
  • ставить капельницы.
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Эти меры могут привести к ухудшению самочувствия.

В то же время, стоит пить больше воды, есть легкую пищу, гулять на свежем воздухе.

Источник
Минздрав
Теги
Алкоголь , МОЗ Украины , Советы
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