У новорічну ніч українці традиційно випиватимуть, і деякі не обмежаться келихом ігристого шампанського, через що можливе навіть алкогольне отруєння.
У МОЗ розповіли, як не перепити на Новий рік та що робити, якщо це сталося.
Як не напитися:
- намагатися уникати людей та компаній, які спонукають випити;
- не шукати порятунок від стресу у склянці;
- замінити алкогольні напої безалкогольними аналогами.
Також важливо не сідати за кермо у нетверезому стані.
Водночас може бути, що людина все ж випила зайвого.
– Що насправді допомагає під час похмілля? Час. Для того, щоб минули наслідки вживання алкоголю, ви маєте дочекатися, поки організм повністю виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю і доки відновляться рівень рідини, подразнені тканини й мозкова активність. Ці процеси прискорити неможливо, – пише профільне відомство.
Чого не можна робити під час алкогольної інтоксикації:
- продовжувати пити алкоголь;
- їсти жирну їжу;
- пити каву;
- пропускати прийоми їжі;
- спати протягом дня;
- пити спортивні напої;
- ставити крапельниці.
Ці заходи можуть призвести до погіршення самопочуття.
Водночас варто пити більше води, їсти легку їжу, гуляти на свіжому повітрі.