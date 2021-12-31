У новорічну ніч українці традиційно випиватимуть, і деякі не обмежаться келихом ігристого шампанського, через що можливе навіть алкогольне отруєння.

У МОЗ розповіли, як не перепити на Новий рік та що робити, якщо це сталося.

Як не напитися:

намагатися уникати людей та компаній, які спонукають випити;

не шукати порятунок від стресу у склянці;

замінити алкогольні напої безалкогольними аналогами.

Також важливо не сідати за кермо у нетверезому стані.

Водночас може бути, що людина все ж випила зайвого.

– Що насправді допомагає під час похмілля? Час. Для того, щоб минули наслідки вживання алкоголю, ви маєте дочекатися, поки організм повністю виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю і доки відновляться рівень рідини, подразнені тканини й мозкова активність. Ці процеси прискорити неможливо, – пише профільне відомство.

Чого не можна робити під час алкогольної інтоксикації:

продовжувати пити алкоголь;

їсти жирну їжу;

пити каву;

пропускати прийоми їжі;

спати протягом дня;

пити спортивні напої;

ставити крапельниці.

Ці заходи можуть призвести до погіршення самопочуття.

Водночас варто пити більше води, їсти легку їжу, гуляти на свіжому повітрі.