Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Поради

Випив зайвого на Новий рік. Що допоможе та чого не можна робити

31 Грудня 2021, 12:36
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
алкоголь, новий рік
Джерело: Depositphotos

У новорічну ніч українці традиційно випиватимуть, і деякі не обмежаться келихом ігристого шампанського, через що можливе навіть алкогольне отруєння.

У МОЗ розповіли, як не перепити на Новий рік та що робити, якщо це сталося.

Як не напитися:

  • намагатися уникати людей та компаній, які спонукають випити;
  • не шукати порятунок від стресу у склянці;
  • замінити алкогольні напої безалкогольними аналогами.

Також важливо не сідати за кермо у нетверезому стані.

Водночас може бути, що людина все ж випила зайвого.

– Що насправді допомагає під час похмілля? Час. Для того, щоб минули наслідки вживання алкоголю, ви маєте дочекатися, поки організм повністю виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю і доки відновляться рівень рідини, подразнені тканини й мозкова активність. Ці процеси прискорити неможливо, – пише профільне відомство.

Читайте також:
Випив зайвого на Новий рік. Що допоможе та чого не можна робитиЯк пити і не п’яніти на Новий рік

Чого не можна робити під час алкогольної інтоксикації:

  • продовжувати пити алкоголь;
  • їсти жирну їжу;
  • пити каву;
  • пропускати прийоми їжі;
  • спати протягом дня;
  • пити спортивні напої;
  • ставити крапельниці.
Читайте також:
похмельеТаблетки від похмілля: які ліки допоможуть впоратись з алкогольною інтоксикацією

Ці заходи можуть призвести до погіршення самопочуття.

Водночас варто пити більше води, їсти легку їжу, гуляти на свіжому повітрі.

Джерело
МОЗ
Теги
Алкоголь , МОЗ України , Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка