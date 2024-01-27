Американский регулятор FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) дал разрешение на использование устройства для выявления рака кожи, которое работает на основе искусственного интеллекта.

Как работает искусственный интеллект

Устройство DermaSensor обнаруживает базалиому, плоскоклеточную карциному и меланому с чувствительностью на уровне 96%.

Устройство прошло исследования, результаты подтвердили его эффективность в выявлении признаков рака кожи.

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Производитель отметил, что устройство создано после 10 лет активных исследований и инвестиций в его разработку на сумму более $25 млн.

Как выявить рак кожи

Обычно врачи обнаруживают рак кожи с помощью дерматоскопии.

Новое устройство использует свет и алгоритм на основе искусственного интеллекта для выявления подозрительных поражений, в частности, в родинках. Он будет эффективно помогать врачам для диагностики пациентов в возрасте старше 40 лет.

В FDA отметили — DermaSensor следует использовать на уже подозрительных областях, он не может быть единственным диагностическим инструментом.

Регулятор также требует от производителя проведения дополнительных клинических испытаний для оценки эффективности пристарой в реальных условиях.