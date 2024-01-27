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Виявляє рак шкіри: в США дозволили використовувати пристрій на основі штучного інтелекту

27 Січня 2024, 16:32
Ольга Боднарчук редактор
штучний інтелект
Джерело: Pixabay

Американський регулятор FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів) дав дозвіл на використання пристрою для виявлення раку шкіри, який працює на основі штучного інтелекту.

Як працює штучний інтелект

Пристрій DermaSensor виявляє базаліому, плоскоклітинний карциному та меланому з чутливістю на рівні 96%.

Пристрій пройшов дослідження, результати підтвердили його ефективність у виявленні ознак раку шкіри.

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Виробник зазначив, що пристрій створено після 10 років активних досліджень та інвестицій у його розробку на суму більше ніж $25 млн.

Як виявити рак шкіри

Зазвичай лікарі виявляють рак шкіри за допомогою дерматоскопії.

Новий пристрій використовує світло та алгоритм на основі штучного інтелекту для виявлення підозрілих уражень, зокрема у родимках. Він ефективно допомагатиме лікарям для діагностики пацієнтів віком від 40 років.

У FDA наголосили  – DermaSensor слід використовувати на вже підозрілих областях, він не може бути єдиним діагностичним інструментом.

Регулятор також вимагає від виробника проведення додаткових клінічних випробувань для оцінки ефективності пристарою у реальних умовах.

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Джерело
Українська правда
Теги
інновації Лікування раку США
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