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Я теперь переселенец — как не сломаться перед обстоятельствами

16 апреля 2022, 15:48
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
переселенці
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине некоторые граждане покинули свои дома и переехали в другие регионы или вообще за границу. Такие люди имеют определенные психологические особенности, которые выражаются в специфическом мировосприятии, подавленности психических функций, наличии психологического травмирования (синдром свидетеля).

По словам специалистов, такие люди могут сталкиваться с кризисом идентичности, проблемами адаптации.

Что для них может быть характерно:

  • неадекватная самооценка;
  • утрата перспективы и проблемы с планированием;
  • отсутствие ощущения полной безопасности;
  • повышенный уровень пессимизма, сдерживать эмоции становится труднее;
  • изменение социальной активности;
  • появление бескомпромиссных суждений и социально-агрессивного поведения;

Люди не должны беспокоиться, это нормальная реакция организма на ненормальные события жизни.

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Что нужно делать для ускорения адаптации к новым условиям:

  • принять ситуацию и новые события;
  • понять, что такая эмоциональная реакция является нормальной;
  • записаться на местные языковые курсы;
  • найти местные интернет-паблики, чтобы быть в курсе событий города, где вы проживаете;
  • больше времени находиться на свежем воздухе;
  • уделять время себе (физические активности, занятия творчеством, медитации);
  • помогать другим (соседям или близким, вообще незнакомым людям);
  • не откладывать планирование (начать сначала с планов на день);
  • попытаться вести дневник эмоций.

Теги
Війна в Україні , Советы психолога , Психология
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