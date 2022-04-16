Из-за войны в Украине некоторые граждане покинули свои дома и переехали в другие регионы или вообще за границу. Такие люди имеют определенные психологические особенности, которые выражаются в специфическом мировосприятии, подавленности психических функций, наличии психологического травмирования (синдром свидетеля).
По словам специалистов, такие люди могут сталкиваться с кризисом идентичности, проблемами адаптации.
Что для них может быть характерно:
- неадекватная самооценка;
- утрата перспективы и проблемы с планированием;
- отсутствие ощущения полной безопасности;
- повышенный уровень пессимизма, сдерживать эмоции становится труднее;
- изменение социальной активности;
- появление бескомпромиссных суждений и социально-агрессивного поведения;
Люди не должны беспокоиться, это нормальная реакция организма на ненормальные события жизни.
Что нужно делать для ускорения адаптации к новым условиям:
- принять ситуацию и новые события;
- понять, что такая эмоциональная реакция является нормальной;
- записаться на местные языковые курсы;
- найти местные интернет-паблики, чтобы быть в курсе событий города, где вы проживаете;
- больше времени находиться на свежем воздухе;
- уделять время себе (физические активности, занятия творчеством, медитации);
- помогать другим (соседям или близким, вообще незнакомым людям);
- не откладывать планирование (начать сначала с планов на день);
- попытаться вести дневник эмоций.