Из-за войны в Украине некоторые граждане покинули свои дома и переехали в другие регионы или вообще за границу. Такие люди имеют определенные психологические особенности, которые выражаются в специфическом мировосприятии, подавленности психических функций, наличии психологического травмирования (синдром свидетеля).

По словам специалистов, такие люди могут сталкиваться с кризисом идентичности, проблемами адаптации.

Что для них может быть характерно:

неадекватная самооценка;

утрата перспективы и проблемы с планированием;

отсутствие ощущения полной безопасности;

повышенный уровень пессимизма, сдерживать эмоции становится труднее;

изменение социальной активности;

появление бескомпромиссных суждений и социально-агрессивного поведения;

Люди не должны беспокоиться, это нормальная реакция организма на ненормальные события жизни.

Что нужно делать для ускорения адаптации к новым условиям: