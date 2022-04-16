Через війну в Україні деякі громадяни полишили свої домівки та переїхали до інших регіонів чи взагалі за кордон. Такі люди мають певні психологічні особливості, що виражаються у специфічному світосприйнятті, пригніченості психічних функцій, наявності психологічного травмування (синдром свідка).

За словами фахівців, такі люди можуть стикатися з кризою ідентичності, проблемами з адаптацією.

Що для них може бути характерно:

неадекватна самооцінка;

втрата перспективи та проблеми із плануванням;

відсутність відчуття повної безпеки;

підвищений рівень песимізму, стримувати емоції стає важче;

зміна соціальної активності;

поява безкомпромісних суджень і соціально-агресивної поведінки.

Люди не мають хвилюватися, це нормальна реакція організму на ненормальні події життя.

Що треба робити для прискорення адаптації до нових умов: