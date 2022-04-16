Через війну в Україні деякі громадяни полишили свої домівки та переїхали до інших регіонів чи взагалі за кордон. Такі люди мають певні психологічні особливості, що виражаються у специфічному світосприйнятті, пригніченості психічних функцій, наявності психологічного травмування (синдром свідка).
За словами фахівців, такі люди можуть стикатися з кризою ідентичності, проблемами з адаптацією.
Що для них може бути характерно:
- неадекватна самооцінка;
- втрата перспективи та проблеми із плануванням;
- відсутність відчуття повної безпеки;
- підвищений рівень песимізму, стримувати емоції стає важче;
- зміна соціальної активності;
- поява безкомпромісних суджень і соціально-агресивної поведінки.
Люди не мають хвилюватися, це нормальна реакція організму на ненормальні події життя.
Що треба робити для прискорення адаптації до нових умов:
- прийняти ситуацію та нові обставини;
- зрозуміти, що така емоційна реакція є нормальною;
- записатися на місцеві мовні курси;
- знайти місцеві інтернет-пабліки, щоб бути в курсі подій міста, де ви проживаєте;
- більше часу перебувати на свіжому повітрі;
- приділяти час собі (фізичні активності, заняття творчістю, медитації);
- допомагати іншим (сусідам або близьким, взагалі незнайомим людям);
- не відкладати планування (розпочати спочатку із планів на день);
- спробувати вести щоденник емоцій.