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Я тепер переселенець – як не зламатися перед обставинами

16 Квітня 2022, 15:48
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
переселенці
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні деякі громадяни полишили свої домівки та переїхали до інших регіонів чи взагалі за кордон. Такі люди мають певні психологічні особливості, що виражаються у специфічному світосприйнятті, пригніченості психічних функцій, наявності психологічного травмування (синдром свідка).

За словами фахівців, такі люди можуть стикатися з кризою ідентичності, проблемами з адаптацією.

Що для них може бути характерно:

  • неадекватна самооцінка;
  • втрата перспективи та проблеми із плануванням;
  • відсутність відчуття повної безпеки;
  • підвищений рівень песимізму, стримувати емоції стає важче;
  • зміна соціальної активності;
  • поява безкомпромісних суджень і соціально-агресивної поведінки.

Люди не мають хвилюватися, це нормальна реакція організму на ненормальні події життя.

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Що треба робити для прискорення адаптації до нових умов:

  • прийняти ситуацію та нові обставини;
  • зрозуміти, що така емоційна реакція є нормальною;
  • записатися на місцеві мовні курси;
  • знайти місцеві інтернет-пабліки, щоб бути в курсі подій міста, де ви проживаєте;
  • більше часу перебувати на свіжому повітрі;
  • приділяти час собі (фізичні активності, заняття творчістю, медитації);
  • допомагати іншим (сусідам або близьким, взагалі незнайомим людям);
  • не відкладати планування (розпочати спочатку із планів на день);
  • спробувати вести щоденник емоцій.

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , Психологія
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