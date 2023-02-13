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Как действовать, если у человека рядом случился эпилептический припадок — эксперты

13 февраля 2023, 10:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
епілепсія
Источник: Pixabay

Эксперты популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя к Международному дню борьбы с эпилепсией напомнили, как действовать, если у человека рядом случился приступ.

По данным ВОЗ, около 50 млн человек в мире страдают эпилепсией. При этом более 70% людей, которые болеют, могут не иметь судорог, если вовремя выявить и лечить болезнь.

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Алгоритм действий в случае эпилептического припадка:

  • переверните человека на бок;
  • ослабьте тугую одежду на пострадавшем;
  • подложите что-то мягкое под голову (куртка, свитер, рюкзак и т.д.), чтобы избежать травмирования.

Что нельзя делать при эпилептическом приступе:

  • не кладите ничего в рот пострадавшего. Твердые предметы могут травмировать ротовую полость или даже привести к переломам челюсти во время сильных судорог;
  • не пытайтесь остановить припадок, позвольте ему пройти самостоятельно. Вы все равно не сможете прекратить судороги — они будут продолжаться;
  • не медлите. Большинство приступов длятся менее двух минут, поэтому если состояние человека не улучшается более пяти минут, звоните 103.

Помните, что ваша главная задача — не паниковать, а облегчить состояние пострадавшего, оставаться рядом и позаботиться о его безопасности.

Источник: Береги себя

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