Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Поради

Як діяти, якщо у людини поруч стався епілептичний напад — експерти

13 Лютого 2023, 10:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
епілепсія
Джерело: Pixabay

Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе до Міжнародного дня боротьби з епілепсією нагадали, як діяти, якщо у людини поруч стався напад.

За даними ВООЗ, близько 50 млн людей у світі страждають на епілепсію. При цьому більше 70% людей, які хворіють, можуть не мати судом, якщо вчасно виявити і лікувати хворобу.

Читайте також:
шок женщинаЯк не з’їхати з глузду, дивлячись новини про жорстокість російських окупантів – поради психотерапевта

Зараз дивляться

Алгоритм дій в разі епілептичного нападу:

  • переверніть людину на бік;
  • послабте тугий одяг на потерпілому;
  • підкладіть щось м’яке під голову (куртка, светр, рюкзак тощо), щоб уникнути травмування.

Що не можна робити при епілептичному нападі:

  • не кладіть нічого в рот потерпілого. Тверді предмети можуть травмувати ротову порожнину або навіть призвести до переломів щелепи під час сильних судом;
  • не намагайтеся зупинити напад, дозвольте йому пройти самостійно. Ви все одно не зможете припинити судоми – вони продовжуватимуться;
  • не зволікайте. Більшість нападів тривають менше двох хвилин, тому якщо стан людини не покращується більше п’яти хвилин, телефонуйте 103.

Пам’ятайте, що ваше головне завдання – не панікувати, а полегшити стан потерпілого, залишатися поруч і подбати про його безпеку.

Джерело: Бережи себе

Теги
поради лікаря хвороби
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь