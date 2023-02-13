Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе до Міжнародного дня боротьби з епілепсією нагадали, як діяти, якщо у людини поруч стався напад.

За даними ВООЗ, близько 50 млн людей у світі страждають на епілепсію. При цьому більше 70% людей, які хворіють, можуть не мати судом, якщо вчасно виявити і лікувати хворобу.

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Алгоритм дій в разі епілептичного нападу:

переверніть людину на бік;

послабте тугий одяг на потерпілому;

підкладіть щось м’яке під голову (куртка, светр, рюкзак тощо ), щоб уникнути травмування.

Що не можна робити при епілептичному нападі:

не кладіть нічого в рот потерпілого. Тверді предмети можуть травмувати ротову порожнину або навіть призвести до переломів щелепи під час сильних судом;

не намагайтеся зупинити напад, дозвольте йому пройти самостійно. Ви все одно не зможете припинити судоми – вони продовжуватимуться;

не зволікайте. Більшість нападів тривають менше двох хвилин, тому якщо стан людини не покращується більше п’яти хвилин, телефонуйте 103.

Пам’ятайте, що ваше головне завдання – не панікувати, а полегшити стан потерпілого, залишатися поруч і подбати про його безпеку.

Джерело: Бережи себе