Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе до Міжнародного дня боротьби з епілепсією нагадали, як діяти, якщо у людини поруч стався напад.
За даними ВООЗ, близько 50 млн людей у світі страждають на епілепсію. При цьому більше 70% людей, які хворіють, можуть не мати судом, якщо вчасно виявити і лікувати хворобу.
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Алгоритм дій в разі епілептичного нападу:
- переверніть людину на бік;
- послабте тугий одяг на потерпілому;
- підкладіть щось м’яке під голову (куртка, светр, рюкзак тощо), щоб уникнути травмування.
Що не можна робити при епілептичному нападі:
- не кладіть нічого в рот потерпілого. Тверді предмети можуть травмувати ротову порожнину або навіть призвести до переломів щелепи під час сильних судом;
- не намагайтеся зупинити напад, дозвольте йому пройти самостійно. Ви все одно не зможете припинити судоми – вони продовжуватимуться;
- не зволікайте. Більшість нападів тривають менше двох хвилин, тому якщо стан людини не покращується більше п’яти хвилин, телефонуйте 103.
Пам’ятайте, що ваше головне завдання – не панікувати, а полегшити стан потерпілого, залишатися поруч і подбати про його безпеку.
Джерело: Бережи себе