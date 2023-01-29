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Як харчуватися збалансовано, незважаючи на відключення світла

29 января 2023, 19:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Як харчуватися збалансовано, незважаючи на відключення світла
Источник: Depositphotos

Щоб харчуватися збалансовано навіть під час тривалих і частих відключень світла, потрібно мати запас поживних і корисних продуктів, які не потребують термічної обробки та мають тривалий термін зберігання.

Лікарка дієтолог Тетяна Лакуста рекомендує такий перелік харчових запасів:

Жири: оливки, маслини, горіхи, насіння, бринза, фета, витриманий сир, олія, печінка тріски, сало, кокос кусочками або стружками, арахісова або інші горіхові пасти.

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Білки: тофу/ соєве м’ясо, фасоль, сочевиця консервовані, сушене м’ясо, сушена (промислово) риба, печінкові паштети, паштети м’ясні, кисломолочні сири, сухе молоко, хумус.

Вуглеводи: хліб, хлібці, гречка змащена, кус-кус, рисова лапша, піта, лаваш, вівсянка швидкого приготування, сухі сніданки, сублімовані каші, сублімовані супи з нуту, сочевиці, грибів.

Овочі/фрукти: морква, капуста, корейська морква, капуста квашена, огірки квашені, ікра кабачкова в банці, пастеризований вакуумований буряк, помідори, огірки, яблука, груші, апельсин, банані, консервований горошок та кукурудза.

Інше: мед, варення, гірчиця, згущене молоко, шоколад, сушені фрукти.

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Маючи такий набір продуктів можна приготувати смачний завтрак чи вечерю.

Джерело: Тетяна Лакуста

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