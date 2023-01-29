Щоб харчуватися збалансовано навіть під час тривалих і частих відключень світла, потрібно мати запас поживних і корисних продуктів, що не потребують термічної обробки та мають тривалий термін зберігання.

Лікарка-дієтолог Тетяна Лакуста рекомендує такий перелік харчових запасів:

Жири: оливки, маслини, горіхи, насіння, бринза, фета, витриманий сир, олія, печінка тріски, сало, кокос шматочками або стружка, арахісова або інші горіхові пасти.

Зараз дивляться Білки: тофу/ соєве м’ясо, квасоля, сочевиця консервовані, сушене м’ясо, сушена (промислово) риба, печінкові паштети, паштети м’ясні, кисломолочні сири, сухе молоко, хумус. Вуглеводи: хліб, хлібці, гречка смажена, кус-кус, рисова локшина, піта, лаваш, вівсянка швидкого приготування, сухі сніданки, сублімовані каші, сублімовані супи з нуту, сочевиці, грибів. Овочі/фрукти: морква, капуста, корейська морква, капуста квашена, огірки квашені, ікра кабачкова в банці, пастеризований вакуумований буряк, помідори, огірки, яблука, груші, апельсин, банани, консервований горошок та кукурудза, томатні пасти. Інше: мед, варення, гірчиця, згущенка, шоколад, сушені фрукти. Читайте також: Запас харчів на випадок надзвичайної ситуації: що і як зберігати та споживати Маючи такий набір продуктів можна приготувати смачний сніданок або ж вечерю. Джерело: Тетяна Лакуста

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