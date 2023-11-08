Решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать. Минздрав дал разъяснения, что именно и как надо делать военнослужащему, который считает, что решение комиссии не отражает его реального состояния здоровья.

Вариантов обжалования два: в досудебном порядке и через суд.

Обжалование в досудебном порядке

В Минздраве считают, что положительный результат можно получить уже на этапе пересмотра в досудебном порядке. Поэтому стоит начать с него. Для этого необходимо сделать три шага.

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Первый — написать заявление/жалобу о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение высшей ВВК.

Второй — приобщить к заявлению/жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверения офицера).

Третий — заявление, все медицинские документы и копию постановления ВВК необходимо лично принести в высшую ВВК или отправить по почте ценным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении.

Военно-врачебная комиссия должна рассмотреть предоставленные документы и пересмотреть обжалуемое постановление.

ВВК на этом этапе может направить военнослужащего на повторный (контрольный) медицинский осмотр. Затем истцу предоставляют новое заключение о состоянии здоровья, именно оно теперь и будет приниматься во внимание.

В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК).

Может ли суд отменить решение ВВК

Если обжалование в досудебном порядке не удовлетворило заявителя — истец может обратиться в суд.

Обжалование решения ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины.

Минздрав подчеркивает — суд не может отменить решение ВВК по медицинским показаниям, ведь это не входит в его компетенцию.

Но суд может установить нарушение прохождения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить решение ВВК. Также он может обязать провести повторный медицинский осмотр и дообследование военнослужащего в случае, если ВВК отказалась их провести.