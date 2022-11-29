Сертифицированный специалист интегративной и холистической медицине Такс Бхатия рассказала популярному британскому изданию, как правильно подготовить тело к потере жира.

По словам медика, определенные продукты могут влиять на скорость основного обмена веществ и помочь сжечь больше калорий в состоянии покоя и, соответственно, похудеть.

— Если вы добавите правильные ингредиенты, вы сможете улучшить пищеварение, доставить энергию в свои клетки, поддержать здоровый метаболизм и уровень гормонов, — отмечает Бхатия.

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Корица. Врач рекомендует добавлять корицу в утренний напиток. По ее словам, исследования показали, что корица помогает снизить уровень сахара в крови, увеличить сжигание жира и замедлить воспаление.

В другой научной работе изучалось, как химическое вещество корицы, придающее ей запах, реагирует на жировые клетки человека. Было обнаружено, что жиры начали вырабатывать ферменты, ускоряющие расщепление жира.

Кокосовое масло. Такс Бхатия также советует добавлять кокосовое масло в кофе или чай. По ее словам, кокосовое масло содержит химические вещества, связанные со сжиганием жира.

В частности, в кокосом масле много жирных кислот со средней длиной цепи, которые, как показали исследования, ускоряют метаболизм.

Однако медик, ссылаясь на Британский кардиологический фонд, предупреждает, что использование слишком большого количества кокосового масла может быть связано с риском для здоровья, поскольку этот продукт содержит примерно на треть больше насыщенных жиров, чем сливочное масло.

К тому же, кофе повышает уровень гормона стресса кортизола, который, как было доказано учеными, помогает ускорить жировой обмен.

Источник: Express