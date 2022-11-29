Сертифікований фахівець інтегративної та холістичної медицини, педіатр Такс Бхатія розповіла популярному британському виданню, як правильно підготувати тіло до втрати жиру.

За словами медика, певні продукти можуть впливати на швидкість основного обміну речовин і допомогти спалити більше калорій в стані спокою і, відповідно, схуднути.

– Якщо ви додасте правильні інгредієнти, ви зможете поліпшити травлення, доставити енергію в свої клітини, підтримати здоровий метаболізм і рівень гормонів, – зазначає Бхатія.

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Кориця. Лікар рекомендує додавати корицю в ранковий напій, чай або каву. За її словами, дослідження показали, що кориця допомагає знизити рівень цукру в крові, збільшити спалювання жиру і уповільнити запалення.

В іншій науковій роботі вивчалося, як хімічна речовина кориці, що надає їй запах, реагує на жирові клітини людини. Було виявлено, що жири почали виробляти ферменти, які прискорюють розщеплення жиру.

Кокосове масло. Такс Бхатія також радить додавати кокосове масло в каву або чай. За її словами, кокосова олія містить хімічні речовини, пов’язані зі спалюванням жиру.

Зокрема, в кокосовій олії багато жирних кислот із середньою довжиною ланцюга, які, як показали дослідження, прискорюють метаболізм.

Однак медик, посилаючись на Британський кардіологічний фонд, попереджає, що використання занадто великої кількості кокосового масла може бути пов’язано з ризиком для здоров’я, оскільки цей продукт містить приблизно на третину більше насичених жирів, ніж вершкове масло.

До того ж, кава підвищує рівень гормону стресу кортизолу, який, як було доведено вченими, допомагає прискорити жировий обмін.

Джерело: Express