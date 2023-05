В блейзере и розовом шарфе Майрин Хьюз, старейшая женщина Ирландии, отметила свое 109-летие. К празднованию присоединились полицейский оркестр и хор.

Обитатели дома престарелых в Чапелизоде, где живет Майрин, и персонал спели имениннице ее любимую песню — традиционную ирландскую балладу.

Затем она с друзьями села в старинный автобус и отправилась на экскурсию по парку Феникс в Дублине с послеобеденным чаем.

Журналисты, естественно, задавали Майрин кучу вопросов и попросили поделиться секретом ее долгожительства.

