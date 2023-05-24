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Как прожить долгую жизнь, наслаждаясь ею: всего два совета от 109-летней ирландки

24 мая 2023, 10:58
Валентина Андрейко журналіст
торт, день народження
Источник: Unsplash

В блейзере и розовом шарфе Майрин Хьюз, старейшая женщина Ирландии, отметила свое 109-летие. К празднованию присоединились полицейский оркестр и хор.

Обитатели дома престарелых в Чапелизоде, где живет Майрин, и персонал спели имениннице ее любимую песню — традиционную ирландскую балладу.

Затем она с друзьями села в старинный автобус и отправилась на экскурсию по парку Феникс в Дублине с послеобеденным чаем.

Журналисты, естественно, задавали Майрин кучу вопросов и попросили поделиться секретом ее долгожительства.

— Дам только два совета: не терять время и жить полной жизнью, сказала именинница.

Она и сама неукоснительно следует собственным советам: наблюдает за птицами, читает газеты и романы, разгадывает кроссворды, слушает музыку, играет в Эрудит… И наслаждается суетой каждый раз, когда приближается очередной день ее рождения.

— Мне просто нравится жить, — сказала она журналистам в понедельник.

Хьюз родилась в Белфасте и выросла в Дублине и Килларни, графство Керри. Она помнит англо-ирландскую войну и рождение независимого ирландского государства в 1921 году.

Хьюз изучала естественные науки в Университетском колледже Корка — необычный выбор для женщин в то время — и получила степень бакалавра наук в 1935 году. Она работала химиком в университетской медицинской лаборатории, а в 50-х годах переехала с мужем в Дублин, где устроилась учителем. У пары не было детей.

По ее словам, простые вещи должны доставлять удовольствие.

— Мне нравится тишина и птицы, которые поют у реки. Они великолепны, — сказала 109-летняя Майрин Хьюз.

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Источник
The Guardian
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