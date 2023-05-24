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Як прожити довге життя, насолоджуючись ним: усього дві поради від 109-річної ірландки

24 Травня 2023, 10:58
Валентина Андрейко журналістка
торт, день народження
Джерело: Unsplash

У блейзері та рожевому шарфі Майрін Г’юз, найстаріша жінка Ірландії, відзначила своє 109-річчя. До святкування долучилися поліцейський оркестр і хор.

Мешканці будинку для літніх людей у Чапелізоді, де живе Майрін, і персонал заспівали іменинниці її улюблену пісню – традиційну ірландську баладу.

Потім вона з друзями сіла в старовинний автобус і вирушила на екскурсію парком Фенікс у Дубліні з післяобіднім чаєм.

Журналісти, природно, ставили Майрін купу запитань і попросили поділитися секретом її довголіття.

– Дам тільки дві поради: не втрачати час і жити повним життям, сказала іменинниця.

Вона й сама неухильно дотримується власних порад: спостерігає за птахами, читає газети й романи, розгадує кросворди, слухає музику, грає в “Ерудит”… І насолоджується метушнею щоразу, коли наближається її черговий день народження.

– Мені просто подобається жити, – сказала вона журналістам у понеділок.

Г’юз народилася в Белфасті й виросла у Дубліні та Кілларні, графство Керрі. Вона пам’ятає англо-ірландську війну і народження незалежної ірландської держави 1921 року.

Г’юз вивчала природничі науки в Університетському коледжі Корка – незвичайний вибір для жінок на той час – і здобула ступінь бакалавра наук у 1935 році. Вона працювала хіміком в університетській медичній лабораторії, а в 50-х роках переїхала з чоловіком у Дублін, де була вчителькою. Пара не мала дітей.

За її словами, прості речі повинні приносити задоволення.

– Мені подобається тиша і птахи, які співають біля річки. Вони чудові, – сказала 109-річна Майрін Г’юз.

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Джерело
The Guardian
Теги
Ірландія Будинки для престарілих Довголіття
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