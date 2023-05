У блейзері та рожевому шарфі Майрін Г’юз, найстаріша жінка Ірландії, відзначила своє 109-річчя. До святкування долучилися поліцейський оркестр і хор.

Мешканці будинку для літніх людей у Чапелізоді, де живе Майрін, і персонал заспівали іменинниці її улюблену пісню – традиційну ірландську баладу.

Потім вона з друзями сіла в старовинний автобус і вирушила на екскурсію парком Фенікс у Дубліні з післяобіднім чаєм.

Журналісти, природно, ставили Майрін купу запитань і попросили поділитися секретом її довголіття.

Ireland’s oldest woman shares her secrets to enjoying life on her 109th birthday https://t.co/CHGL5PpDW2

— Ганна І. (@anni4ka2022) May 24, 2023