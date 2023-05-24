У блейзері та рожевому шарфі Майрін Г’юз, найстаріша жінка Ірландії, відзначила своє 109-річчя. До святкування долучилися поліцейський оркестр і хор.

Мешканці будинку для літніх людей у Чапелізоді, де живе Майрін, і персонал заспівали іменинниці її улюблену пісню – традиційну ірландську баладу.

Потім вона з друзями сіла в старовинний автобус і вирушила на екскурсію парком Фенікс у Дубліні з післяобіднім чаєм.

Журналісти, природно, ставили Майрін купу запитань і попросили поділитися секретом її довголіття.

Ireland’s oldest woman shares her secrets to enjoying life on her 109th birthday https://t.co/CHGL5PpDW2 — Ганна І. (@anni4ka2022) May 24, 2023

– Дам тільки дві поради: не втрачати час і жити повним життям, сказала іменинниця.

Вона й сама неухильно дотримується власних порад: спостерігає за птахами, читає газети й романи, розгадує кросворди, слухає музику, грає в “Ерудит”… І насолоджується метушнею щоразу, коли наближається її черговий день народження.

– Мені просто подобається жити, – сказала вона журналістам у понеділок.

Г’юз народилася в Белфасті й виросла у Дубліні та Кілларні, графство Керрі. Вона пам’ятає англо-ірландську війну і народження незалежної ірландської держави 1921 року.

Г’юз вивчала природничі науки в Університетському коледжі Корка – незвичайний вибір для жінок на той час – і здобула ступінь бакалавра наук у 1935 році. Вона працювала хіміком в університетській медичній лабораторії, а в 50-х роках переїхала з чоловіком у Дублін, де була вчителькою. Пара не мала дітей.

За її словами, прості речі повинні приносити задоволення.