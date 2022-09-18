Ученые из Абердинского университета решили узнать, как влияет на организм калорийный завтрак и такой же ужин.

Оказалось, что после сытных завтраков аппетит заметно уменьшался. Это облегчало соблюдение режима диеты.

Ученые также исследовали связь между едой и индивидуальными биоритмами человека. Есть мнение, что есть много вечером – с точки зрения метаболизма, неправильно, ведь организм уже готовится к отдыху.

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Для 30 добровольцев готовили еду более двух месяцев, причем завтрак, обед и ужин составляли около 1700 калорий в день.

Первый месяц они очень сытно завтракали, тратя после этого почти половину своих ежедневных калорий. Потом был небольшой обед и еще меньший ужин. В следующем месяце добровольцы ели сытнее вечером, чем утром.

При этом ученые отслеживали выработку энергии и скорость обмена веществ у участников эксперимента.

Результаты, опубликованные в журнале Cell Metabolism, показали, что время приема еды не влияет на количество сожженных калорий, скорость метаболизма в состоянии покоя или количество потерянного веса.

Ключевое отличие заключалось в уровне аппетита или чувстве голода, которые подавлялись сытным завтраком.

– Исследования свидетельствуют, что в контроле аппетита победил сытный завтрак, – сказала профессор Александра Джонстон.

По словам профессора, если начинать свой день со здорового и сытного завтрака, можно поддерживать уровень физической активности и контролировать аппетит.

На завтрак участники исследования ели смузи, йогурты, яйца, сосиски и грибы. Все эти продукты содержат много белка, что дает чувство сытости.

Однако непонятно, почему именно сытный завтрак снижает аппетит.

Профессор Джонстон объясняет это так: аппетит и система вознаграждения мозга могут больше реагировать на первый прием пищи за день, поскольку именно тогда прерывается ночное голодание.

Однако это отличается от пищевых привычек большинства людей.

— Люди стараются максимально выспаться, и утром нет времени ни на приготовление завтрака, ни на то, чтобы сесть и съесть больше еды, поэтому по умолчанию они едят больше вечером, — объясняет ученая.

Диетолог Дуэйн Меллор утверждает, что перед тем, как менять рацион, нужно подумать, когда вы чувствуете наибольший голод и нуждаетесь в дополнительном перекусе.

Если это происходит утром, то подойдет более калорийный завтрак. Если же вы не в состоянии отказаться от позднего ужина, то он должен быть сытнее, плюс небольшие перекусы в течение дня.