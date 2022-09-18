Вчені з Абердинського університету вирішили дізнатися як впливає на організм калорійний сніданок та така ж вечеря.

Виявилось, що після ситних сніданків апетит помітно зменшувався. Це полегшувало дотримання режиму дієти.

Вчені також досліджували зв’язок між їжею та індивідуальними біоритмами людини. Є думка, що їсти багато ввечері – з погляду метаболізму, неправильно, адже організм вже готується до відпочинку.

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Для 30 добровольців готували їжу понад два місяці, причому сніданок, обід та вечеря становили близько 1700 калорій на день.

Перший місяць вони дуже ситно снідали, витрачаючи після цього майже половину своїх щоденних калорій. Потім був невеликий обід та ще менша вечеря. Наступного місяця добровольці їли ситніше ввечері, ніж вранці.

При цьому вчені відстежували вироблення енергії та швидкість обміну речовин в учасників експерименту.

Результати, опубліковані в журналі Cell Metabolism, показали, що час прийому їжі не впливає на кількість спалених калорій, швидкість метаболізму у стані спокою чи кількість втраченої ваги.

Ключова відмінність полягала у рівні апетиту чи почутті голоду, які пригнічувалися ситним сніданком.

– Дослідження свідчать, що у контролі апетиту переміг ситний сніданок, – сказала професорка Олександра Джонстон.

За словами професорки, якщо розпочинати свій день зі здорового й ситного сніданку, то можна підтримувати рівень фізичної активності та контролювати апетит.

На сніданок учасники дослідження їли смузі, йогурти, яйця, сосиски та гриби. Усі ці продукти містять багато білка, що дає почуття ситості.

Однак незрозуміло, чому саме ситний сніданок знижує апетит.

Професорка Джонстон пояснює це так: апетит і система винагороди мозку можуть більше реагувати на перший прийом їжі за день, оскільки саме тоді переривається нічне голодування.

Однак, це відрізняється від харчових звичок більшості людей.

– Люди намагаються максимально виспатись, і вранці не мають часу ні на приготування сніданку, ні на те, щоб сісти і з’їсти більше їжі, тому за замовчуванням вони їдять більше увечері, – пояснює науковиця.

Дієтолог Дуейн Меллор стверджує, що перед тим, як змінювати раціон потрібно подумати, коли ви відчуваєте найбільший голод і потребуєте додаткового перекусу.

Якщо це відбувається вранці, то підійде калорійніший сніданок. Якщо ж ви не в змозі відмовитись від пізньої вечері, то вона має бути ситнішою. допоможе ситніша вечеря й невеликі перекуси протягом дня.