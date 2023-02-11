Все сурки, прогнозирующие приход весны, в этом году единодушно сообщили, что зима продлится еще шесть недель. Это могут подтвердить и синоптики. Да вы и сами видите, что на улице стало прохладнее. Поэтому ГСЧС предупреждает, что в такую погоду не трудно переохладиться.

Спасатели подготовили для вас пять простых и действенных советов как не замерзнуть, когда пришли настоящие морозы:

одежда должна быть теплой, но не ограничивать движения;

не выходите на улицу голодным;

воздержитесь от алкоголя;

не пейте часто и много горячих напитков;

не пользуйтесь увлажняющими кремами меньше, чем за час до выхода из дома.

И один дополнительный совет – согрейте близких своей любовью. Это так важно сейчас для каждого из нас.