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Как избежать переохлаждения: пять действенных советов от ГСЧС

11 февраля 2023, 14:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
холод
Источник: Depositphotos

Все сурки, прогнозирующие приход весны, в этом году единодушно сообщили, что зима продлится еще шесть недель. Это могут подтвердить и синоптики. Да вы и сами видите, что на улице стало прохладнее. Поэтому ГСЧС предупреждает, что в такую погоду не трудно переохладиться.

Спасатели подготовили для вас пять простых и действенных советов как не замерзнуть, когда пришли настоящие морозы:

  • одежда должна быть теплой, но не ограничивать движения;
  • не выходите на улицу голодным;
  • воздержитесь от алкоголя;
  • не пейте часто и много горячих напитков;
  • не пользуйтесь увлажняющими кремами меньше, чем за час до выхода из дома.
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И один дополнительный совет – согрейте близких своей любовью. Это так важно сейчас для каждого из нас.

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Источник
ГСЧС
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