Усі бабаки, що прогнозують прихід весни, цього року одностайно повідомили, що зима триватиме ще шість тижнів. Це можуть підтвердити і синоптики. Та ви й самі бачите, що на вулиці стало прохолодніше. А відтак, ДСНС попереджає, що в таку погоду не важко переохолодитись.

Тому, рятувальники підготували для вас п’ять простих і дієвих порад як не замерзнути, коли прийшли справжні морози:

одяг має бути теплим, але не обмежувати рухи;

не виходьте на вулицю голодним;

втримайтеся від алкоголю;

не пийте часто та багато гарячих напоїв;

не користуйтеся зволожувальними кремами менше, ніж за годину до виходу з дому.

І одна додаткова порада — зігрійте близьких своєю любов’ю. Наразі це так важливо для кожного з нас.