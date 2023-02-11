Усі бабаки, що прогнозують прихід весни, цього року одностайно повідомили, що зима триватиме ще шість тижнів. Це можуть підтвердити і синоптики. Та ви й самі бачите, що на вулиці стало прохолодніше. А відтак, ДСНС попереджає, що в таку погоду не важко переохолодитись.
Тому, рятувальники підготували для вас п’ять простих і дієвих порад як не замерзнути, коли прийшли справжні морози:
- одяг має бути теплим, але не обмежувати рухи;
- не виходьте на вулицю голодним;
- втримайтеся від алкоголю;
- не пийте часто та багато гарячих напоїв;
- не користуйтеся зволожувальними кремами менше, ніж за годину до виходу з дому.
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І одна додаткова порада — зігрійте близьких своєю любов’ю. Наразі це так важливо для кожного з нас.
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