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Як уникнути переохолодження: п’ять дієвих порад від ДСНС

11 Лютого 2023, 14:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
холод
Джерело: Depositphotos

Усі бабаки, що прогнозують прихід весни, цього року одностайно повідомили, що зима триватиме ще шість тижнів. Це можуть підтвердити і синоптики. Та ви й самі бачите, що на вулиці стало прохолодніше. А відтак, ДСНС попереджає, що в таку погоду не важко переохолодитись.

Тому, рятувальники підготували для вас п’ять простих і дієвих порад як не замерзнути, коли прийшли справжні морози:

  • одяг має бути теплим, але не обмежувати рухи;
  • не виходьте на вулицю голодним;
  • втримайтеся від алкоголю;
  • не пийте часто та багато гарячих напоїв;
  • не користуйтеся зволожувальними кремами менше, ніж за годину до виходу з дому.
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І одна додаткова порада — зігрійте близьких своєю любов’ю. Наразі це так важливо для кожного з нас.

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Джерело
ДСНС
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