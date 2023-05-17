Как предотвратить солнечные ожоги и чем они грозят

Всегда думать о защите кожи от солнца — лучший способ избежать ее повреждения. Тем не менее, мы часто забываем об этом, находясь на улице в солнечные дни.

Хотя иногда достаточно защищать открытые участки тела одеждой, очками, шляпой и наносить средство с SPF.

Подобрать противосолнцевую защиту для себя или для ребенка можно даже дома, если зайти на EVA Health и выбрать подходящую категорию.

Лучше иметь на полочке дерматокосметику с водостойкими свойствами (для пляжа) и легкий флюид (для обычных прогулок).

Рекомендуем летом пользоваться солнцезащитными продуктами с SPF 50+ и наносить их на кожу за 15 мин до выхода на улицу.

Как избежать негативного воздействия солнца

Солнечные ожоги возникают вследствие чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей и чаще всего характеризуются покраснением кожи и дискомфортными ощущениями в пораженной зоне.

Значительное повреждение внешних защитных слоев кожи может привести к образованию волдырей и даже к развитию инфекции. Профилактика — лучший способ избежать солнечных ожогов.

Проводите время в тени. Ограничьте пребывание под прямыми солнечными лучами, особенно с 10:00 до 16:00, когда ультрафиолетовые лучи наиболее агрессивны. Используйте одежду и аксессуары в качестве защиты от солнца. Дополните свой образ во время пребывания на солнце шляпой с широкими полями или кепкой, попробуйте носить одежду со встроенной защитой от ультрафиолета и носите солнцезащитные очки, которые блокируют как UVA-, так и UVB-лучи. Подберите солнцезащитный крем и пользуйтесь им не только на пляже. Это должно быть средство широкого спектра. Обязательно нанесите солнцезащитный крем на открытые участки, когда собираетесь на прогулку, в том числе и на уязвимые зоны (уши, шею, плечи).

Солнцезащитный крем с высокой степенью защиты — один из лучших способов защитить кожу от солнечных ожогов.

Также помните, что водостойкие продукты действуют 40-80 мин при взаимодействии с водой, поэтому их надо повторно использовать каждые два часа, если вы плаваете или активно тренируетесь.

Не оставляйте свою кожу уязвимой к ультрафиолету, ведь это может привести к негативным последствиям.

Чем грозит солнечный ожог

Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с солнечным ожогом. Однако если бы все знали, как это опасно, лучше заботились бы о защите кожи.

Солнечный ожог на самом деле радиационный, он вызван чрезмерным воздействием ультрафиолетовых лучей. Когда вы много находитесь на солнце, кожа становится красной и уязвимой в течение нескольких часов.

Симптомы солнечного ожога могут усиливаться в течение 24-36 ч в зависимости от степени повреждения.

Большинство солнечных ожогов не требуют медицинской помощи, однако стоит обратиться к врачу, если у вас есть следующие симптомы, вызванные повреждением кожи ультрафиолетовыми лучами:

волдыри, лихорадка, сильная боль;

обезвоживание, тошнота, вызванные солнечным ожогом;

кожная инфекция (отек, красные полосы, гной).

Как известно, солнечные ожоги повышают риск развития рака кожи — одного из самых распространенных видов онкологических заболеваний в мире.

Не медлите с визитом к врачу, если появились предраковые поражения кожи — это шероховатые, чешуйчатые пятна на участках, которые были повреждены солнцем. Эти пятна могут перерасти в рак кожи.

Кроме того, обращайте внимание на родинки, которые изменили форму, окраску, стали болеть или кровоточить.

Интенсивное пребывание на солнце для загара и многократное поражение кожи ультрафиолетовыми лучами повышает риск и других повреждений кожи и некоторых заболеваний.

Помимо предраковых состояний и меланомы, к ним можно отнести преждевременное старение кожи (фотостарение), а также повреждение роговицы глаза. Обожженные солнцем глаза могут болеть и печь. А чрезмерное воздействие солнечных лучей может даже привести к помутнению хрусталика (катаракте).

Каждому человеку важно беречься от солнечных ожогов, независимо от типа кожи и времени года, поэтому пользуйтесь солнцезащитными средствами и будьте здоровыми.