Як запобігти сонячним опікам та чим вони загрожують

Завжди думати про захист шкіри від сонця — найкращий спосіб уникнути її пошкодження. Проте ми часто забуваємо про це під час перебування на вулиці в сонячні дні.

Хоча інколи достатньо захищати відкриті ділянки тіла одягом, окулярами, капелюхом та наносити засіб із SPF.

Підібрати протисонцевий захист для себе чи для дитини можна навіть удома, якщо зайти на EVA Health і обрати відповідну категорію.

Краще мати на поличці дерматокосметику з водостійкими властивостями (для пляжу) та легкий флюїд (для звичайних прогулянок).

Рекомендуємо влітку користуватися сонцезахисними продуктами із SPF 50+ та наносити їх на шкіру за 15 хв до виходу на вулицю.

Як уникнути негативного впливу сонця

Сонячні опіки виникають унаслідок надмірного впливу ультрафіолетових променів і найчастіше характеризуються почервонінням шкіри та дискомфортними відчуттями в ураженій зоні.

Значне пошкодження зовнішніх захисних шарів шкіри може призвести до утворення пухирів і навіть до розвинення інфекції. Профілактика — найкращий спосіб уникнути сонячних опіків.

Проводьте час у тіні. Обмежте перебування під прямими сонячними променями, особливо з 10:00 до 16:00, коли УФ-промені найагресивніші. Використовуйте одяг та аксесуари як захист від сонця. Доповніть свій образ під час перебування на сонці капелюхом із широкими полями чи кепкою, спробуйте носити одяг із вбудованим захистом від ультрафіолету та носіть сонцезахисні окуляри, які блокують як UVA-, так і UVB-промені. Підберіть сонцезахисний крем і користуйтеся ним не лише на пляжі. Це має бути засіб широкого спектра. Обов’язково нанесіть сонцезахисний крем на відкриті ділянки, коли збираєтеся на прогулянку, зокрема й на вразливі зони (вуха, шию, плечі).

Сонцезахисний крем із високим ступенем захисту є одним із найкращих способів захистити шкіру від сонячних опіків.

Також пам’ятайте, що водостійкі продукти діють 40-80 хв під час взаємодії з водою, тому їх треба повторно використовувати кожні дві години, якщо ви плаваєте чи активно тренуєтеся.

Не залишайте свою шкіру вразливою до ультрафіолету, адже це може призвести до негативних наслідків.

Чим загрожує сонячний опік

Кожен хоча б раз у житті стикався із сонячним опіком. Проте якби усі знали, як це небезпечно, краще дбали б про захист шкіри.

Сонячний опік є насправді радіаційним, він спричинений надмірним впливом ультрафіолетових променів. Коли ви багато перебували на сонці, шкіра червоніє і стає вразливою протягом кількох годин.

Симптоми сонячного опіку можуть посилюватися протягом 24-36 год залежно від ступеня пошкодження.

Більшість сонячних опіків не потребує медичної допомоги, проте варто звернутися до лікаря, якщо ви маєте наступні симптоми, спричинені пошкодженням шкіри УФ-променями:

пухирі, лихоманка, сильний біль;

зневоднення, нудота, спричинені сонячним опіком;

шкірна інфекція (набряк, червоні смуги, гній).

Як відомо, сонячні опіки підвищують ризик розвитку раку шкіри — одного з найпоширеніших видів онкологічних захворювань у світі.

Не зволікайте з візитом до лікаря, якщо з’явилися передракові ураження шкіри — це шорсткі, лускаті плями на ділянках, які були пошкоджені сонцем. Ці плями можуть перерости в рак шкіри.

Крім того, звертайте увагу на родимки, які змінили форму, забарвлення, стали боліти чи кровоточити.

Інтенсивне перебування на сонці задля засмаги й багаторазове ураження шкіри ультрафіолетовими променями підвищує ризик інших пошкоджень шкіри та деяких захворювань.

Окрім передракових станів і меланоми, до них можна віднести передчасне старіння шкіри (фотостаріння), а також пошкодження рогівки ока. Обпалені сонцем очі можуть боліти й пекти. А надмірна дія сонячних променів може навіть призвести до помутніння кришталика (катаракти).

Кожній людині важливо берегтися від сонячних опіків, незалежно від типу шкіри та пори року, тому користуйтеся сонцезахисними засобами та будьте здоровими.