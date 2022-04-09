Когда стоит сбивать температуру

Врачи рекомендуют позволить организму самому бороться с инфекцией. Так иммунитет становится сильнее. Бездействие допустимо, пока отметка на градуснике не достигла 38,5 градусов.

Когда же на градуснике появилась цифра 39,5, срочно нужно вызывать скорую. В этом случае даже малейшее повышение температуры грозит осложнениями в работе сердца, легких, ЖКТ, мозга.

Но есть люди, которым нужно сбивать температуру даже при 38 градусах. Это больные, у которых есть проблемы с сердцем или почками, а также страдающие судорогами. А еще младенцы до трех месяцев.

Как сбить высокую температуру народными методами

Чтобы снизить температуру тела, необязательно прибегать к жаропонижающим средствам. Можно воспользоваться безопасными народными способами:

1. Обтирание.

Смочите губку или полотенце в прохладной воде, выкрутите и оботрите лицо, руки, ноги и туловище. Капли, которые останутся на коже, вытирать не нужно.

Чтобы усилить эффект, добавьте в воду немного столового уксуса (хотя некоторые врачи категорически против этого). Таким способом можно снизить температуру на два градуса. Эффект продержится до двух часов, но потом жар вернется.

2. Компрессы изо льда.

Расколите лед на кусочки, сложите их в пакет и заверните в полотенце, чтобы предотвратить обморожение. Затем прикладывайте к локации крупных сосудов: лбу, подмышкам, подколенным ямкам. Держите компресс в одном месте около семи минут. Повторите процедуру спустя 15 минут. Лед также можно заменить мелко нарезанным луком, листьем капусты или картофелем.

3. Обильное питье.

Чем больше мы пьем, тем больше тело потеет. А, значит, организм теряет много тепла и постоянно охлаждается. Кроме того, жидкость способствует выведению токсинов.

Рекомендуется употреблять напитки, богатые витамином С: заваренный шиповник, чай с лимоном и имбирем, клюквенный морс. В борьбе с ОРВИ помогают натуральные жаропонижающие: малина, клюква, клубника, смородина, чернослив, липа, мед. Как сбить высокую температуру с их помощью? Употребляйте эти продукты в чистом виде или добавляйте в чай варенье из них.

Остерегаться высокой температуры стоит и беременным женщинам, так как это может быть опасным симптомом.

Хоть жаропонижающие средства и имеют множество противопоказаний, не нужно терпеть, если чувствуете себя плохо. Если температура держится, а признаков вирусного заболевания нет, обратитесь к врачу. Возможно, это симптом воспалительных или инфекционных заболеваний.

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