Коли варто збивати температуру

Лікарі рекомендують дозволити організму самому боротися з інфекцією. Так імунітет стає сильнішим. Бездіяльності допустима, поки позначка на термометрі не досягла 38,5 градусів.

Коли ж на градуснику з’явилася цифра 39,5, терміново потрібно викликати швидку. У цьому випадку навіть найменше підвищення температури загрожує ускладненнями в роботі серця, легенів, шлунково-кишкового тракту, мозку.

Але є люди, яким потрібно збивати температуру навіть за 38 градусів. Це хворі, у яких є проблеми з серцем або нирками, а також ті, у кого бувають судоми. А ще немовлята до трьох місяців.

Як збити високу температуру народними методами

Щоб знизити температуру тіла, не обов’язково вдаватися до жарознижувальних засобів. Можна скористатися безпечними народними способами:

1. Обтирання.

Змочіть губку або рушник в прохолодній воді, викрутіть і витріть обличчя, руки, ноги, живіт і груди. Краплі, які залишаться на шкірі, витирати не потрібно.

Щоб підсилити ефект, додайте у воду трохи столового оцту (хоча деякі лікарі категорично проти цього). Таким способом можна знизити температуру на два градуси. Ефект протримається до двох годин, але потім температура повернеться.

2. Компреси з льоду.

Розколіть лід на шматочки, складіть їх в пакет і загорніть в рушник, щоб запобігти обмороженню. Потім прикладайте до локації великих судин: лоба, пахв, підколінних ямок. Тримайте компрес в одному місці близько семи хвилин. Повторіть процедуру через 15 хвилин. Лід також можна замінити на дрібно нарізану цибулю, листя капусти або картоплю.

3. Рясне пиття.

Чим більше ми п’ємо, тим більше тіло пітніє. А, отже, організм втрачає багато тепла і постійно охолоджується. Крім того, рідина сприяє виведенню токсинів.

Рекомендується вживати напої, багаті вітаміном С: відвар шипшини, чай з лимоном та імбирем, журавлинний морс. У лікуванні ГРВІ допомагають натуральні жарознижувальні: малина, журавлина, полуниця, смородина, чорнослив, липа, мед.

Як за допомогою них збити високу температуру? Вживайте ці продукти в чистому вигляді або додавайте в чай варення з них.

Остерігатися високої температури варто і вагітним жінкам, оскільки це може бути небезпечним симптомом.

Хоч жарознижувальні засоби і мають безліч протипоказань, не потрібно терпіти, якщо почуваєтесь погано. Якщо температура тримається, а ознак вірусного захворювання немає, зверніться до лікаря. Можливо, це симптом запальних або інфекційних захворювань.

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