Еще много столетий назад люди заметили, что тот, кто много ходит босиком, обычно хорошо себя чувствует и заметно здоровее остальных.
Оказывается, на стопах человека находится более 70 тыс. нервных окончаний, которые образуют рефлексогенные зоны, связанные с определенными внутренними органами и физиологическими системами.
На подошвах проекционные зоны внутренних органов расположены очень близко друг к другу, и имеют четкие границы. Рефлексологи считают подошву картой человеческого тела.
Каждая точка на ней отвечает за свой орган: кончики пальцев -это наша голова, верхняя часть стопы связана с грудным и шейным отделами позвоночника, пятки — с нижней частью спины, а точки на своде -с внутренними органами.
Массажируя стопу, можно обнаружить болевые точки — это сигнал, обратить внимание на тот орган которому соответствует точка
Массаж стопы помогает расслабиться и облегчить мышечные боли, а нажатие на конкретную область стопы, помогает справиться с болью в соответствующем отделе позвоночника.
Сядьте на пол со скрещенными ногами и возьмите одну ногу в руку. Линия между большим пальцем ноги и пяткой — соответствует позвоночнику.
Разделите линию (мысленно) на различные отделы позвоночника (копчик, крестец, поясничный, грудной и шейный отделы).
Слегка помассируйте эту линию от передней части до пятки. Воздействуя на эти точки, вы непосредственно воздействуете на позвоночник.
Массировать можно руками или перекатывая небольшой мячик по стопе. В дополнение к уменьшению мышечного спазма и боли, массаж также:
- Снимает напряжение и способствует расслаблению
- Омолаживает разум и тело
- Успокаивает нервную систему
- Стимулирует лимфатическую систему
- Выводит токсины из организма
- Улучшает кровообращение
- Улучшает сон
Источник: Павел Ким