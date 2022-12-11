Еще много столетий назад люди заметили, что тот, кто много ходит босиком, обычно хорошо себя чувствует и заметно здоровее остальных.

Оказывается, на стопах человека находится более 70 тыс. нервных окончаний, которые образуют рефлексогенные зоны, связанные с определенными внутренними органами и физиологическими системами.

На подошвах проекционные зоны внутренних органов расположены очень близко друг к другу, и имеют четкие границы. Рефлексологи считают подошву картой человеческого тела.

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Каждая точка на ней отвечает за свой орган: кончики пальцев -это наша голова, верхняя часть стопы связана с грудным и шейным отделами позвоночника, пятки — с нижней частью спины, а точки на своде -с внутренними органами.

Массажируя стопу, можно обнаружить болевые точки — это сигнал, обратить внимание на тот орган которому соответствует точка

Массаж стопы помогает расслабиться и облегчить мышечные боли, а нажатие на конкретную область стопы, помогает справиться с болью в соответствующем отделе позвоночника.

Сядьте на пол со скрещенными ногами и возьмите одну ногу в руку. Линия между большим пальцем ноги и пяткой — соответствует позвоночнику.

Разделите линию (мысленно) на различные отделы позвоночника (копчик, крестец, поясничный, грудной и шейный отделы).

Слегка помассируйте эту линию от передней части до пятки. Воздействуя на эти точки, вы непосредственно воздействуете на позвоночник.

Массировать можно руками или перекатывая небольшой мячик по стопе. В дополнение к уменьшению мышечного спазма и боли, массаж также:

Снимает напряжение и способствует расслаблению

Омолаживает разум и тело

Успокаивает нервную систему

Стимулирует лимфатическую систему

Выводит токсины из организма

Улучшает кровообращение

Улучшает сон

Источник: Павел Ким