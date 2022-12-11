Ще багато століть тому люди помітили, що той, хто багато ходить босоніж, зазвичай добре почувається і помітно здоровіший за інших.

Виявляється, на стопах людини знаходиться понад 70 тис. нервових закінчень, які утворюють рефлексогенні зони, пов’язані з певними внутрішніми органами та фізіологічними системами.

На підошвах проекційні зони внутрішніх органів розташовані дуже близько одна до одної, і мають чіткі межі. Рефлексологи вважають підошву картою людського тіла.

Зараз дивляться

Кожна точка на ній відповідає за свій орган: кінчики пальців – це наша голова, верхня частина стопи пов’язана з грудним і шийним відділами хребта, п’яти – з нижньою частиною спини, а крапки на склепінні – з внутрішніми органами.

Масажуючи стопу, можна виявити болючі точки – це сигнал, звернути увагу на той орган, якому відповідає точка.

Масаж стопи допомагає розслабитися і полегшити біль у м’язах, а натискання на конкретну область стопи, допомагає впоратися з болем у відповідному відділі хребта.

Сядьте на підлогу зі схрещеними ногами та візьміть одну ногу в руку. Лінія між великим пальцем ноги та п’ятою – відповідає хребту.

Розділіть лінію (подумки) на різні відділи хребта (куприк, криж, поперековий, грудний та шийний відділи).

Злегка помасажуйте цю лінію від області під пальцями до п’яти. Впливаючи на ці точки, ви безпосередньо впливаєте на хребет.

Масажувати можна руками або перекочуючи невеликий м’ячик по стопі. Крім зменшення м’язового спазму і болю, масаж також:

Знімає напругу та сприяє розслабленню

Омолоджує розум і тіло

Заспокоює нервову систему

Стимулює лімфатичну систему

Виводить токсини з організму

Покращує кровообіг

Поліпшує сон

Джерело: Павло Кім