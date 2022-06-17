Министерство здравоохранения Украины подготовило разъяснение по поводу того, кому и как можно сделать компьютерную томографию бесплатно.

— Программа медицинских гарантий, которая обеспечивает больницам оплату из госбюджета за предоставленные медицинские услуги, а пациентам – безвозмездное их предоставление, продолжает работать и в военное время, — отмечается в сообщении Минздрава.

Уточняется, что консультации врачей, диагностика, инструментальные исследования, медицинское сопровождение, проведение операций и т.п. в медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ, бесплатны для пациентов.

За проведение компьютерной томографии (КТ) также платит правительство.

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Сделать КТ бесплатно можно в медучреждениях, которые подписали договор с НСЗУ на амбулаторную помощь и имеют соответствующее оборудование и возможности для проведения обследования.

Узнать адрес и контакты ближайшей больницы, где можно бесплатно сделать КТ, поможет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77 (пока, по соображениям безопасности, эти данные на официальном сайте НСЗУ закрыты).

Минздрав обращает внимание, что проведение обследования бесплатно для пациента, если он имеет показания к КТ и направление от врача.

За направлением необходимо обратиться к семейному или лечащему врачу.

Если врач, осмотрев пациента и учитывая клинические показатели, видит потребность в КТ, он выписывает необходимое направление.

Чтобы обеспечить доступ пациентов к медицинским услугам, во время войны действуют как электронные, так и бумажные направления.

Если по результатам проведенного КТ врач видит необходимость провести компьютерную томографию в другой зоне тела пациента, то такое исследование также проводится бесплатно для пациента.

Напоминаем, что украинцы, которые были вынуждены изменить место жительства из-за военной агрессии РФ (т.е. являются внутренне перемещенными лицами), имеют возможность получать первичную медицинскую помощь и попасть на прием к семейному врачу, терапевту или педиатру:

по месту фактического пребывания;

без декларации;

в любой больнице, если она способна обеспечить необходимое лечение.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда в заведении требуют плату за проведение КТ, это нарушение прав пациента.

В таком случае можно подать жалобу:

главному врачу (медицинскому директору);

в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе;

владельцу медучреждения – соответствующему органу местной власти (обычно в названии больницы указано, кто является ее владельцем).

Если не удается решить проблему на местном уровне, подайте жалобу в НСЗУ или через контакт-центр (16-77), или по электронному адресу info@nszu.gov.ua, или письмом по адресу: 04073, Киев, пр-т Степана Бандеры, 19.

Как оформить жалобу, подробнее можно узнать по этой ссылке.

Если пациент находится на лечении в стационаре, все необходимые обследования входят в соответствующий пакет услуг и проводятся сразу в той больнице, куда его госпитализировали.