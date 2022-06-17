Міністерство охорони здоров’я України підготувало роз’яснення з приводу того, кому і як можна зробити комп’ютерну томографію безкоштовно.
– Програма медичних гарантій, яка забезпечує лікарням оплату з держбюджету за надані медичні послуги, а пацієнтам – безоплатне їхнє надання, продовжує працювати й у воєнний час, – наголошується в повідомленні МОЗ.
Уточнюється, що консультації лікарів, діагностика, інструментальні дослідження, медичний супровід, проведення операцій тощо в медустановах, що мають договір з НСЗУ, безкоштовні для пацієнтів.
За проведення комп’ютерної томографії (КТ) також платить уряд.
Зробити КТ безкоштовно можна в медзакладах, які підписали договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу й мають відповідне обладнання та можливості для проведення обстеження.
Дізнатися адресу та контакти найближчої лікарні, де можна безкоштовно зробити КТ, допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 (поки що, з міркувань безпеки, ці дані на офіційному сайті НСЗУ закриті).
МОЗ звертає увагу, що проведення обстеження безкоштовне для пацієнта, якщо він має показання до КТ і направлення від лікаря.
За направленням необхідно звернутися до сімейного лікаря або того, який вас супроводжує.
Якщо лікар, оглянувши пацієнта й враховуючи клінічні показники, бачить потребу в КТ, він виписує необхідне направлення.
Щоб забезпечити доступ пацієнтів до медичних послуг, під час війни діють як електронні, так і паперові направлення.
Якщо за результатами проведеного КТ лікар бачить необхідність провести комп’ютерну томографію в іншій зоні тіла пацієнта, то таке дослідження також проводиться безкоштовно для пацієнта.
Нагадуємо, що українці, які були змушені змінити місце проживання через військову агресію РФ (тобто є внутрішньо переміщеними особами), мають можливість отримувати первинну медичну допомогу та потрапити на прийом до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра:
- за місцем фактичного перебування;
- без декларації;
- у будь-якій лікарні, якщо вона здатна забезпечити необхідне лікування.
Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли в закладі вимагають плату за проведення КТ, це порушення прав пацієнта.
В такому випадку можна подати скаргу:
- головному лікарю (медичному директору);
- до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні;
- власнику медзакладу – відповідному органу місцевої влади (зазвичай у назві лікарні вказано, хто є її власником).
Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, подайте скаргу до НСЗУ або через контакт-центр (16-77), або за електронною адресою info@nszu.gov.ua, або листом на адресу: 04073, Київ, пр-т Степана Бандери, 19.
Як оформити скаргу, докладніше можна дізнатися за цим посиланням.
Якщо пацієнт перебуває на лікуванні в стаціонарі, всі необхідні обстеження входять у відповідний пакет послуг та проводяться одразу в тій лікарні, куди його госпіталізували.