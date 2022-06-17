Міністерство охорони здоров’я України підготувало роз’яснення з приводу того, кому і як можна зробити комп’ютерну томографію безкоштовно.

– Програма медичних гарантій, яка забезпечує лікарням оплату з держбюджету за надані медичні послуги, а пацієнтам – безоплатне їхнє надання, продовжує працювати й у воєнний час, – наголошується в повідомленні МОЗ.

Уточнюється, що консультації лікарів, діагностика, інструментальні дослідження, медичний супровід, проведення операцій тощо в медустановах, що мають договір з НСЗУ, безкоштовні для пацієнтів.

За проведення комп’ютерної томографії (КТ) також платить уряд.

Зараз дивляться

Зробити КТ безкоштовно можна в медзакладах, які підписали договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу й мають відповідне обладнання та можливості для проведення обстеження.

Дізнатися адресу та контакти найближчої лікарні, де можна безкоштовно зробити КТ, допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 (поки що, з міркувань безпеки, ці дані на офіційному сайті НСЗУ закриті).

МОЗ звертає увагу, що проведення обстеження безкоштовне для пацієнта, якщо він має показання до КТ і направлення від лікаря.

За направленням необхідно звернутися до сімейного лікаря або того, який вас супроводжує.

Якщо лікар, оглянувши пацієнта й враховуючи клінічні показники, бачить потребу в КТ, він виписує необхідне направлення.

Щоб забезпечити доступ пацієнтів до медичних послуг, під час війни діють як електронні, так і паперові направлення.

Якщо за результатами проведеного КТ лікар бачить необхідність провести комп’ютерну томографію в іншій зоні тіла пацієнта, то таке дослідження також проводиться безкоштовно для пацієнта.

Нагадуємо, що українці, які були змушені змінити місце проживання через військову агресію РФ (тобто є внутрішньо переміщеними особами), мають можливість отримувати первинну медичну допомогу та потрапити на прийом до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра:

за місцем фактичного перебування;

без декларації;

у будь-якій лікарні, якщо вона здатна забезпечити необхідне лікування.

Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли в закладі вимагають плату за проведення КТ, це порушення прав пацієнта.

В такому випадку можна подати скаргу:

головному лікарю (медичному директору);

до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті чи регіоні;

власнику медзакладу – відповідному органу місцевої влади (зазвичай у назві лікарні вказано, хто є її власником).

Якщо не вдається вирішити проблему на місцевому рівні, подайте скаргу до НСЗУ або через контакт-центр (16-77), або за електронною адресою info@nszu.gov.ua, або листом на адресу: 04073, Київ, пр-т Степана Бандери, 19.

Як оформити скаргу, докладніше можна дізнатися за цим посиланням.

Якщо пацієнт перебуває на лікуванні в стаціонарі, всі необхідні обстеження входять у відповідний пакет послуг та проводяться одразу в тій лікарні, куди його госпіталізували.