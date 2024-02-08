Каждый раз, когда мы потеем, есть вероятность появления неприятного запаха тела. Однако сам пот не имеет запаха. Запах вызывают бактерии, вернее, их смесь. Изменять запах могут определенные гормоны, некоторая пища, а также лекарства или заболевания.

Почему пот неприятно пахнет

Причин неприятного запаха пота может быть несколько, отмечают специалисты Кливлендской клиники. Например, некоторые лекарства, пищевые добавки или продукты.

Врачи называют болезненные состояния и заболевания, связанные с изменением привычного запаха тела человека:

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сахарный диабет;

подагра;

менопауза;

гипертиреоз;

заболевания печени;

заболевания почек;

инфекционные заболевания.

К примеру, при диабете тело приобретает неестественный фруктовый запах. В случае заболевания печени или почек запах может быть несколько химическим, похожим на запах отбеливателя. Так проявляется накопление токсинов в теле.

Исследования показывают, что, например, запах тела женщины меняется во время овуляции (время в менструальном цикле, когда она может забеременеть).

Некоторые женщины замечают, что запах их тела меняется во время беременности или менструации.

Какие запахи тела должны вызывать беспокойство

Прежде всего, отмечают кливлендские специалисты, должно насторожить внезапное изменение запаха тела или увеличение потоотделения.

Когда потоотделение настолько сильное, что мешает выполнять повседневные действия, например пользоваться компьютером, если вы начали потеть во время сна или кожа постоянно влажная от пота, стоит проверить свое состояние здоровья.

Должен обеспокоить фруктовый или химический запах тела, первый может свидетельствовать о диабете, второй — о проблемах с почками или печенью.

В любом случае врач назначит обследование и предупредит дальнейшее развитие гипотетической болезни.

Источник: Cleveland clinic