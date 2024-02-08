Щоразу, коли ми пітніємо, є ймовірність появи неприємного запаху тіла. Проте сам піт не має запаху. Запах спричинюють бактерії, точніше, їхня суміш. Змінювати запах можуть певні гормони, деяка їжа, а також ліки або захворювання.

Чому тіло неприємно пахне

Причин неприємного запаху поту може бути декілька, зазначають фахівці Клівлендської клініки. Наприклад, деякі ліки, харчові добавки або продукти.

Лікарі називають хворобливі стани і захворювання, пов’язані зі зміною звичного запаху тіла людини:

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цукровий діабет;

подагра;

менопауза;

гіпертиреоз;

захворювання печінки;

захворювання нирок;

інфекційні захворювання.

Приміром, при діабеті тіло набуває неприродного фруктового запаху. У разі захворювання печінки чи нирок запах може бути дещо хімічним, схожим на запах відбілювача. Так проявляється накопичення токсинів у тілі.

Дослідження показують, що, приміром, запах тіла жінки змінюється під час овуляції (час у менструальному циклі, коли вона може завагітніти).

Деякі жінки помічають, що запах їхнього тіла змінюється також під час вагітності або менструації.

Які запахи тіла повинні викликати занепокоєння

Насамперед, наголошують клівлендські фахівці, повинна насторожити раптова зміна запаху тіла або збільшення потовиділення.

Коли потовиділення настільки сильне, що заважає виконувати повсякденні дії, наприклад користуватися комп’ютером, якщо ви почали пітніти під час сну або шкіра постійно волога від поту, варто перевірити свій стан здоров’я.

Мусить занепокоїти фруктовий чи хімічний запах тіла, перший може свідчити про діабет, другий – про проблеми з нирками чи печінкою.

У будь-якому випадку лікар призначить обстеження і попередить подальший розвиток гіпотетичної хвороби.

Джерело: Cleveland clinic