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Если мучает артрит пальцев рук: семь упражнений, которые заметно облегчат симптомы

13 ноября 2022, 13:27
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
артрит
Источник: Pixabay

Эксперт одного из популярных изданий Великобритании Кэти Кнаптон в эксклюзивном интервью рассказала о семи ежедневных упражнениях, которые можно выполнять дома, чтобы облегчить симптомы артрита пальцев.

— Чтобы сохранить суставы здоровыми, им необходимо движение, поскольку движение обеспечивает смазку сустава, — уверяет Кэти Кнаптон.

По ее словам, обычно артрит поражает суставы возле ногтей или в середине пальцев. Часто возникает отек, снижение подвижности и боль. Это может вызвать проблемы с повседневной деятельностью, например, с открытием банок, застегиванием пуговиц и чисткой зубов.

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Чтобы уменьшить потенциальную потерю функции, суставы необходимо регулярно двигать, говорит эксперт и предлагает семь эффективных упражнений по уменьшению боли при артрите.

Частичный или плоский кулак

Согните пальцы так, чтобы подушечки пальцев касались ладони. Мягко сожмите ладонь и распрямите пальцы, расслабляясь. Повторяйте по мере необходимости. Это упражнение поможет мобилизовать затекшие суставы пальцев. Повторите 10 раз один-два раза в день.

Кулак под большим пальцем

Прижмите большой палец к ладони. Оберните пальцы вокруг большого пальца. Прижмитесь к ладони. Повторяйте по мере необходимости. Это упражнение может помочь улучшить хват и ловкость. Повторите 10 раз один-два раза в день.

Кулак-крюк

Согните кончики пальцев, как будто делаете крючок. Сожмите пальцы вместе и отпустите. Это может помочь улучшить подвижность жестких пальцев.  Повторите 10 раз один-два раза в день.

Сжатие мяча

Сожмите в руке небольшой мячик. Вы также можете использовать маленькое полотенце или другие небольшие предметы, которые можно сдавить. Повторите пять раз один-два раза в день.

Сгибание на столе

Положите ладонь на стол. Удерживая кончики пальцев на столе, поднимите ладонь вверх и проведите пальцами по столу назад. Это упражнение помогает улучшить подвижность и ловкость пальцев. Повторите 5-10 раз один-два раза в день.

Активное отведение пальцев

Начните с пальцев вместе. Расставьте все пальцы широко друг от друга. Используйте это упражнение, чтобы растянуть пальцы.

Лента для отведения пальцев

Оберните эластичную ленту вокруг пальцев и большого пальца. Разведите пальцы и большой палец друг от друга, преодолевая сопротивление ленты. Это упражнение поможет укрепить ваши суставы.

Источник: Express

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