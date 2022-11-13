Эксперт одного из популярных изданий Великобритании Кэти Кнаптон в эксклюзивном интервью рассказала о семи ежедневных упражнениях, которые можно выполнять дома, чтобы облегчить симптомы артрита пальцев.
— Чтобы сохранить суставы здоровыми, им необходимо движение, поскольку движение обеспечивает смазку сустава, — уверяет Кэти Кнаптон.
По ее словам, обычно артрит поражает суставы возле ногтей или в середине пальцев. Часто возникает отек, снижение подвижности и боль. Это может вызвать проблемы с повседневной деятельностью, например, с открытием банок, застегиванием пуговиц и чисткой зубов.
Чтобы уменьшить потенциальную потерю функции, суставы необходимо регулярно двигать, говорит эксперт и предлагает семь эффективных упражнений по уменьшению боли при артрите.
Частичный или плоский кулак
Согните пальцы так, чтобы подушечки пальцев касались ладони. Мягко сожмите ладонь и распрямите пальцы, расслабляясь. Повторяйте по мере необходимости. Это упражнение поможет мобилизовать затекшие суставы пальцев. Повторите 10 раз один-два раза в день.
Кулак под большим пальцем
Прижмите большой палец к ладони. Оберните пальцы вокруг большого пальца. Прижмитесь к ладони. Повторяйте по мере необходимости. Это упражнение может помочь улучшить хват и ловкость. Повторите 10 раз один-два раза в день.
Кулак-крюк
Согните кончики пальцев, как будто делаете крючок. Сожмите пальцы вместе и отпустите. Это может помочь улучшить подвижность жестких пальцев. Повторите 10 раз один-два раза в день.
Сжатие мяча
Сожмите в руке небольшой мячик. Вы также можете использовать маленькое полотенце или другие небольшие предметы, которые можно сдавить. Повторите пять раз один-два раза в день.
Сгибание на столе
Положите ладонь на стол. Удерживая кончики пальцев на столе, поднимите ладонь вверх и проведите пальцами по столу назад. Это упражнение помогает улучшить подвижность и ловкость пальцев. Повторите 5-10 раз один-два раза в день.
Активное отведение пальцев
Начните с пальцев вместе. Расставьте все пальцы широко друг от друга. Используйте это упражнение, чтобы растянуть пальцы.
Лента для отведения пальцев
Оберните эластичную ленту вокруг пальцев и большого пальца. Разведите пальцы и большой палец друг от друга, преодолевая сопротивление ленты. Это упражнение поможет укрепить ваши суставы.
Источник: Express