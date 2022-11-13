Експерт одного з популярних видань Великої Британії Кеті Кнаптон в ексклюзивному інтерв’ю розповіла про сім щоденних вправ, які можна виконувати вдома, щоб полегшити симптоми артриту пальців.

– Щоб зберегти суглоби здоровими, їм потрібен рух, оскільки рух забезпечує змащення суглоба, – запевняє Кеті Кнаптон.

Зазвичай артрит вражає суглоби біля нігтів або посередині пальців, сказала вона. Часто виникає набряк, зниження рухливості і біль. Це може спричинити проблеми з повсякденною діяльністю, наприклад, відкриванням банок, застібанням кнопок та чищенням зубів.

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Щоб зменшити потенційну втрату функції, суглоби потрібно регулярно рухати, каже експерт і пропонує сім ефективних вправ для зменшення болю при артриті.

Частковий або плоский кулак

Зігніть пальці так, щоб подушечки пальців торкалися долоні. М’яко стисніть долоню і розпряміть пальці, розслабляючись. Повторюйте в міру необхідності. Ця вправа допоможе мобілізувати затерплі суглоби пальців. Повторіть 10 разів один-два рази на день.

Кулак під великим пальцем

Притисніть великий палець до долоні. Оберніть пальці навколо великого пальця. Притисніться до долоні. Повторюйте в міру необхідності. Ця вправа може допомогти поліпшити хват і спритність. Повторіть 10 разів один-два рази на день.

Кулак-гак

Зігніть кінчики пальців так, ніби робите гачок. Стисніть пальці разом і відпустіть. Це може допомогти поліпшити рухливість жорстких пальців. Повторіть 10 разів один-два рази на день.

Стискання м’яча

Стисніть в руці невеликий м’ячик. Ви також можете використовувати невеликий рушник або інші дрібні предмети, які можна стиснути. Повторіть п’ять разів один-два рази на день.

Згинання на столі

Покладіть долоню на стіл. Тримаючи кінчики пальців на столі, підніміть долоню вгору і проведіть пальцями по столу назад. Ця вправа допомагає поліпшити рухливість і спритність пальців. Повторіть 5-10 разів один-два рази на день.

Активне відведення пальців

Почніть з пальців разом. Розставте всі пальці широко один від одного. Використовуйте цю вправу, щоб розтягнути пальці.

Стрічка для відведення пальців

Оберніть еластичну стрічку навколо пальців і великого пальця. Розведіть пальці і великий палець один від одного, долаючи опір стрічки. Ця вправа допоможе зміцнити ваші суглоби.

Джерело: Express