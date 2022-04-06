Причины того, что вас взяли в плен или в заложники, могут быть разными. Это и случайное стечение обстоятельств, и спланированная акция со стороны оккупанта. Во всяком случае, в условиях войны никто из нас ни от чего не застрахован. Что важно знать и как ориентироваться и вести себя, что делать в разных ситуациях, Фактам рассказала координатор направления психологической помощи благотворительного фонда Запорука, психологиня Алла Антонова.
Итак:
Кого берут в плен или в заложники:
- говорящих – то есть тех, кто много говорит
- слабых – тех, кто выглядит и ведет себя как жертва
- кто носит военную форму
- кто одет в яркие или дорогие вещи
- кто имеет какую-то символику на одежде
Чтобы не попасть в плен и не стать заложником:
- лучше не впитываться в дорогую одежду и камуфляж
- вести себя спокойно и уравновешенно
- не рисковать сознательно своей жизнью и жизнью ребенка. Это значит, если вы находитесь в зоне активных боевых действий или на оккупированной территории, не стоит без необходимости выходить из тайника или укрытия.
Если все же это произошло, как действовать, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь ребенка:
- не пытайтесь разжаловать, подружиться, или убедить военных или террористов, не вступайте с ними в беседу
- не сопротивляйтесь, не пытайтесь убежать. Это трактуется как бунт. С бунтарями террористы ведут себя хуже, чем с пленными и заложниками.
- внимательно слушайте правила, которые устанавливают вам и ни в коем случае их не нарушайте
помните, даже когда вы молчите, ваше тело говорит о вас. Следите за своим невербальным языком. Старайтесь не смотреть в глаза военным. Это может трактоваться как вызов и спровоцировать агрессию. В то же время не стоит опускать глаза – это позиция униженного. Так что лучше смотреть в сторону.
- в диалоге будьте нейтральны, не выспрашивайте, отвечайте кратко и без дополнительных деталей.
помогите себе и ребенку настроиться на то, что вас уволят не сразу, но уволят обязательно.
не защищайте и не поддерживайте открыто при военных других пленных или заложниках, если таковые имеются. Не вмешивайтесь во все, что не касается вас и ребенка. Лучше оказать помощь тем, кто в ней нуждается, когда вы наедине.
- помогите себе пережить эти страшные времена – помните о ваших близких, которые любят вас и ждут, о том, что никогда и ничто не длится вечно, сколько у вас еще планов и что вы еще не сделали, вспоминайте фамилии знакомых людей, номера телефонов , ведите счет времени.
заботьтесь о себе и о ребенке, насколько это возможно. Когда есть возможность умыться, попить или сходить в туалет – сделайте это сразу, ведь следующая возможность может быть еще нескоро.
- если вам будут давать еду – должны есть, даже если не очень хочется. Если есть возможность отдохнуть, нужно делать это сразу.
- если начнется ваше освобождение – штурм или наступление, лягте на пол в самом безопасном месте там, где вы находитесь.
Вспомните фильм Жизнь прекрасна, где речь идет о молодом отце Гвидо и его сыне, которых с приходом фашистов в Италию отправляют в концлагерь. Любящий отец, чтобы уберечь своего ребенка от жестокой реальности, говорит ему, что все, что происходит вокруг – только игра. И чтобы в ней победить, нужно соблюдать определенные правила: не плакать, не жаловаться и меньше попадаться солдатам на глаза.
Если возраст вашего ребенка примерно от 2 до 4-5 лет, вы очень поможете ему пережить ужасы плена таким образом. Если ребенок постарше, расскажите ему об этих правилах и соблюдайте их вместе. Так вы поможете друг другу.