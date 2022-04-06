Причины того, что вас взяли в плен или в заложники, могут быть разными. Это и случайное стечение обстоятельств, и спланированная акция со стороны оккупанта. Во всяком случае, в условиях войны никто из нас ни от чего не застрахован. Что важно знать и как ориентироваться и вести себя, что делать в разных ситуациях, Фактам рассказала координатор направления психологической помощи благотворительного фонда Запорука, психологиня Алла Антонова.

Итак:

Кого берут в плен или в заложники:

говорящих – то есть тех, кто много говорит

слабых – тех, кто выглядит и ведет себя как жертва

кто носит военную форму

кто одет в яркие или дорогие вещи

кто имеет какую-то символику на одежде

Чтобы не попасть в плен и не стать заложником:

лучше не впитываться в дорогую одежду и камуфляж

вести себя спокойно и уравновешенно

не рисковать сознательно своей жизнью и жизнью ребенка. Это значит, если вы находитесь в зоне активных боевых действий или на оккупированной территории, не стоит без необходимости выходить из тайника или укрытия.

Если все же это произошло, как действовать, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь ребенка:

не пытайтесь разжаловать, подружиться, или убедить военных или террористов, не вступайте с ними в беседу

не сопротивляйтесь, не пытайтесь убежать. Это трактуется как бунт. С бунтарями террористы ведут себя хуже, чем с пленными и заложниками.

внимательно слушайте правила, которые устанавливают вам и ни в коем случае их не нарушайте

помните, даже когда вы молчите, ваше тело говорит о вас. Следите за своим невербальным языком. Старайтесь не смотреть в глаза военным. Это может трактоваться как вызов и спровоцировать агрессию. В то же время не стоит опускать глаза – это позиция униженного. Так что лучше смотреть в сторону.

помните, даже когда вы молчите, ваше тело говорит о вас. Следите за своим невербальным языком. Старайтесь не смотреть в глаза военным. Это может трактоваться как вызов и спровоцировать агрессию. В то же время не стоит опускать глаза – это позиция униженного. Так что лучше смотреть в сторону. в диалоге будьте нейтральны, не выспрашивайте, отвечайте кратко и без дополнительных деталей.

помогите себе и ребенку настроиться на то, что вас уволят не сразу, но уволят обязательно.

не защищайте и не поддерживайте открыто при военных других пленных или заложниках, если таковые имеются. Не вмешивайтесь во все, что не касается вас и ребенка. Лучше оказать помощь тем, кто в ней нуждается, когда вы наедине.

помогите себе и ребенку настроиться на то, что вас уволят не сразу, но уволят обязательно. не защищайте и не поддерживайте открыто при военных других пленных или заложниках, если таковые имеются. Не вмешивайтесь во все, что не касается вас и ребенка. Лучше оказать помощь тем, кто в ней нуждается, когда вы наедине. помогите себе пережить эти страшные времена – помните о ваших близких, которые любят вас и ждут, о том, что никогда и ничто не длится вечно, сколько у вас еще планов и что вы еще не сделали, вспоминайте фамилии знакомых людей, номера телефонов , ведите счет времени.

заботьтесь о себе и о ребенке, насколько это возможно. Когда есть возможность умыться, попить или сходить в туалет – сделайте это сразу, ведь следующая возможность может быть еще нескоро.

заботьтесь о себе и о ребенке, насколько это возможно. Когда есть возможность умыться, попить или сходить в туалет – сделайте это сразу, ведь следующая возможность может быть еще нескоро. если вам будут давать еду – должны есть, даже если не очень хочется. Если есть возможность отдохнуть, нужно делать это сразу.

если начнется ваше освобождение – штурм или наступление, лягте на пол в самом безопасном месте там, где вы находитесь.

Вспомните фильм Жизнь прекрасна, где речь идет о молодом отце Гвидо и его сыне, которых с приходом фашистов в Италию отправляют в концлагерь. Любящий отец, чтобы уберечь своего ребенка от жестокой реальности, говорит ему, что все, что происходит вокруг – только игра. И чтобы в ней победить, нужно соблюдать определенные правила: не плакать, не жаловаться и меньше попадаться солдатам на глаза.

Если возраст вашего ребенка примерно от 2 до 4-5 лет, вы очень поможете ему пережить ужасы плена таким образом. Если ребенок постарше, расскажите ему об этих правилах и соблюдайте их вместе. Так вы поможете друг другу.