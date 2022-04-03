Из-за войны в Украине некоторые граждане могут чувствовать себя растерянными — такая реакция нормальная, когда реальность не соответствует ожиданиям.
Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталья Портницкая рассказала, как собраться с мыслями и вернуться к работе.
Рекомендации:
- начинать с рутины – ежедневные обязанности позволяют взять себя в руки;
- минимизировать влияние отвлекающих факторов в течение рабочего дня;
- возвращаться к работе постепенно, начиная с нескольких часов в день;
- установить четкие временные пределы рабочего времени;
- делать более длительные и более частые перерывы;
- в течение рабочего дня вычеркивать выполненные задания;
- давать возможность себе пополнять собственный ресурс;
- отдыхать — во время перерывов на работе и после, во время, когда нет сигнала тревоги;
- ухаживать за собой, следить за своей внешностью;
- общаться с друзьями по телефону и через соцсети;
- чаще улыбаться;
- заниматься хобби;
- иметь небольшие удовольствия – например, покупать вкусности в ближайшем кафе;
- беспокоиться и проводить время с семьей.
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Каждый человек должен осознать, что он выжил в таких сложных условиях, и это настоящий подарок судьбы, который нужно ценить.
Источник: Психологическая поддержка