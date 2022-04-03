Из-за войны в Украине некоторые граждане могут чувствовать себя растерянными — такая реакция нормальная, когда реальность не соответствует ожиданиям.

Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталья Портницкая рассказала, как собраться с мыслями и вернуться к работе.

Рекомендации:

начинать с рутины – ежедневные обязанности позволяют взять себя в руки;

минимизировать влияние отвлекающих факторов в течение рабочего дня;

возвращаться к работе постепенно, начиная с нескольких часов в день;

установить четкие временные пределы рабочего времени;

делать более длительные и более частые перерывы;

в течение рабочего дня вычеркивать выполненные задания;

давать возможность себе пополнять собственный ресурс;

отдыхать — во время перерывов на работе и после, во время, когда нет сигнала тревоги;

ухаживать за собой, следить за своей внешностью;

общаться с друзьями по телефону и через соцсети;

чаще улыбаться;

заниматься хобби;

иметь небольшие удовольствия – например, покупать вкусности в ближайшем кафе;

беспокоиться и проводить время с семьей.

Каждый человек должен осознать, что он выжил в таких сложных условиях, и это настоящий подарок судьбы, который нужно ценить.

Источник: Психологическая поддержка