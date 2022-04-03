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Психология

Чувствую себя растерянным из-за войны — что делать

3 апреля 2022, 08:31
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
отчаяние
Источник: Depositphotos

Из-за войны в Украине некоторые граждане могут чувствовать себя растерянными — такая реакция нормальная, когда реальность не соответствует ожиданиям.

Кандидат психологических наук, психотерапевт Наталья Портницкая рассказала, как собраться с мыслями и вернуться к работе.

Рекомендации:

  • начинать с рутины – ежедневные обязанности позволяют взять себя в руки;
  • минимизировать влияние отвлекающих факторов в течение рабочего дня;
  • возвращаться к работе постепенно, начиная с нескольких часов в день;
  • установить четкие временные пределы рабочего времени;
  • делать более длительные и более частые перерывы;
  • в течение рабочего дня вычеркивать выполненные задания;
  • давать возможность себе пополнять собственный ресурс;
  • отдыхать — во время перерывов на работе и после, во время, когда нет сигнала тревоги;
  • ухаживать за собой, следить за своей внешностью;
  • общаться с друзьями по телефону и через соцсети;
  • чаще улыбаться;
  • заниматься хобби;
  • иметь небольшие удовольствия – например, покупать вкусности в ближайшем кафе;
  • беспокоиться и проводить время с семьей.
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Каждый человек должен осознать, что он выжил в таких сложных условиях, и это настоящий подарок судьбы, который нужно ценить.

Источник: Психологическая поддержка

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Советы психолога , Психология
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