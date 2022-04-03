Через війну в Україні деякі громадяни можуть почуватися розгубленими – така реакція є нормальною, коли реальність не відповідає очікуванням.
Кандидат психологічних наук, психотерапевт Наталія Портницька розповіла, як зібратися з думками та повернутися до роботи.
Рекомендації:
- починати з рутини – щоденні обов’язки дають змогу взяти себе в руки;
- мінімізувати вплив чинників, що відволікають, протягом робочого дня;
- повертатися до роботи поступово, починаючи з кількох годин на день;
- встановити чіткі часові межі робочого дня;
- робити триваліші та більш часті перерви;
- протягом робочого дня викреслювати виконані завдання;
- давати змогу собі поповнювати власний ресурс;
- відпочивати – під час перерв на роботі та після, в час, коли немає сигналу тривоги;
- доглядати за собою, стежити за своєю зовнішністю;
- спілкуватися з друзями телефоном і через соцмережі;
- частіше усміхатися;
- займатися хобі;
- мати невеличкі задоволення – наприклад, купувати смаколики у найближчій кав’ярні;
- турбуватися і проводити час з родиною.
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Кожна людина має усвідомити, шо вона вижила у таких складних умовах, і це справжній подарунок долі, який треба цінувати.
Джерело: Психологічна підтримка