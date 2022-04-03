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Психологія

Почуваюся розгубленим через війну – що робити

3 Квітня 2022, 08:31
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
отчаяние
Джерело: Depositphotos

Через війну в Україні деякі громадяни можуть почуватися розгубленими – така реакція є нормальною, коли реальність не відповідає очікуванням.

Кандидат психологічних наук, психотерапевт Наталія Портницька розповіла, як зібратися з думками та повернутися до роботи.

Рекомендації:

  • починати з рутини – щоденні обов’язки дають змогу взяти себе в руки;
  • мінімізувати вплив чинників, що відволікають, протягом робочого дня;
  • повертатися до роботи поступово, починаючи з кількох годин на день;
  • встановити чіткі часові межі робочого дня;
  • робити триваліші та більш часті перерви;
  • протягом робочого дня викреслювати виконані завдання;
  • давати змогу собі поповнювати власний ресурс;
  • відпочивати – під час перерв на роботі та після, в час, коли немає сигналу тривоги;
  • доглядати за собою, стежити за своєю зовнішністю;
  • спілкуватися з друзями телефоном і через соцмережі;
  • частіше усміхатися;
  • займатися хобі;
  • мати невеличкі задоволення – наприклад, купувати смаколики у найближчій кав’ярні;
  • турбуватися і проводити час з родиною.
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Кожна людина має усвідомити, шо вона вижила у таких складних умовах, і це справжній подарунок долі, який треба цінувати.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Поради психолога , Психологія
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