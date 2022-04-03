Через війну в Україні деякі громадяни можуть почуватися розгубленими – така реакція є нормальною, коли реальність не відповідає очікуванням.

Кандидат психологічних наук, психотерапевт Наталія Портницька розповіла, як зібратися з думками та повернутися до роботи.

Рекомендації:

починати з рутини – щоденні обов’язки дають змогу взяти себе в руки;

мінімізувати вплив чинників, що відволікають, протягом робочого дня;

повертатися до роботи поступово, починаючи з кількох годин на день;

встановити чіткі часові межі робочого дня;

робити триваліші та більш часті перерви;

протягом робочого дня викреслювати виконані завдання;

давати змогу собі поповнювати власний ресурс;

відпочивати – під час перерв на роботі та після, в час, коли немає сигналу тривоги;

доглядати за собою, стежити за своєю зовнішністю;

спілкуватися з друзями телефоном і через соцмережі;

частіше усміхатися;

займатися хобі;

мати невеличкі задоволення – наприклад, купувати смаколики у найближчій кав’ярні;

турбуватися і проводити час з родиною.

Кожна людина має усвідомити, шо вона вижила у таких складних умовах, і це справжній подарунок долі, який треба цінувати.

Джерело: Психологічна підтримка