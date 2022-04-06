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Якщо потрапили в полон з дитиною: що робити, аби не зашкодити собі

6 Квітня 2022, 12:04
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
мама ребенок
Джерело: Depositphotos

Причини того, що вас взяли в полон або в заручники, можуть бути досить різними. Це і випадковий збіг обставин, і чітко спланована акція з боку окупанта. В будь-якому разі в умовах війни ніхто з нас ні від чого не застрахований. Що важливо знати та як орієнтуватися і поводити себе, що робити у різних ситуація, Фактам розказала координаторка напрямку психологічної допомоги благодійного фонду Запорука, психологиня Алла Антонова.

Отже:

Кого беруть в полон або в заручники:

  • говірких – тобто тих, хто багато говорить
  • слабких – тих, хто виглядає і поводить себе, як жертва
  • хто носить військову форму
  • хто одягнений в яскраві або дорогі речі
  • хто має якусь символіку на одязі

Щоб не потрапити в полон і не стати заручником:

  • краще не вбиратися у дорогий одяг та камуфляж
  • поводити себе спокійно і врівноважено
  • не ризикувати свідомо своїм життям і життям дитини. Це означає, якщо ви знаходитесь в зоні активних бойових дій або на окупованій території, не варто без потреби виходити зі схованки або укриття.

Якщо все ж таки це сталося, як діяти, щоб зберегти своє життя і життя дитини:

  • не намагайтеся розжалобити, потоваришувати, або переконати військових або терористів, не вступайте з ними в бесіду
  • не чиніть опору, не намагайтеся втекти. Це трактується, як бунт. Із бунтарями терористи поводяться гірше, чим із полоненими і заручниками.
  • уважно слухайте правила, які встановлюють вам і ні в якому разі їх не порушуйте
  • пам’ятайте, навіть коли ви мовчите, ваше тіло говорить за вас. Слідкуйте за своєю невербальною мовою. Намагайтеся не дивитися в очі військовим. Це може трактуватися, як виклик, і спровокувати агресію. В той же час не варто опускати очі – це позиція приниженого. Тож краще дивитися в бік.
  • у діалозі будьте нейтральним, не випитуйте, відповідайте коротко і без додаткових деталей.
  • допоможіть собі і дитині налаштуватися на те, що вас звільнять не відразу, але звільнять обов’язково.
  • не захищайте і не підтримуйте відкрито при військових інших полонених або заручників, якщо такі є. Не втручайтесь в усе, що не стосується вас і дитини. Краще надати допомогу тим, хто її потребує, коли ви наодинці.
  • допоможіть собі пережити ці страшні часи – пам’ятайте про ваших близьких, які люблять вас і чекають, про те, що ніколи і ніщо не триває вічно, скільки у вас іще планів і що ви ще не зробили, згадуйте прізвища знайомих людей, номери телефонів, ведіть відлік часу.
  • піклуйтеся про себе і про дитину наскільки це можливо. Коли є можливість умитися, попити або сходити в туалет – зробіть це відразу, адже наступна така можливість може бути ще нескоро. Якщо вам будуть давати їжу – маєте їсти, навіть якщо не дуже хочеться. Якщо є можливість відпочити – треба робити це відразу.
  • якщо почнеться ваше звільнення – штурм або наступ, ляжте на підлогу в найбільш безпечному місці там, де ви знаходитесь.
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Згадайте фільм Життя прекрасне, де йдеться про молодого батька Гвідо і його сина, яких з приходом фашистів до Італії відправляють у концтабір. Люблячий батько, щоб уберегти свою дитину від жорстокої реальності, каже йому, що все, що відбувається навколо – лише гра. І щоб у ній перемогти, потрібно дотримуватися певних правил: не плакати, не скаржитися і менше потрапляти солдатам на очі.

Якщо вік вашої дитини приблизно від 2 до 4-5 років, ви дуже допоможете їй пережити жахи полону таким чином. Якщо дитина старша, розкажіть їй про ці правила і дотримуйтесь їх разом. Так ви допоможете один одному.

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Війна в Україні
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