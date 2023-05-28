Нефролог из Пенсильванского университета Дэн Негояну рассказала, что вовсе не обязательно пить пресловутые два литра воды в день для поддержания в организме нужного уровня гидратации. Эту функцию могут эффективно выполнить свежие фрукты и овощи, а также различные напитки.

— Если в жаркий день вы не выпиваете достаточное количество жидкости для нормального потоотделения, вы можете быть более уязвимы к тепловому удару, — говорит меди.

По ее словам, распространенное мнение о том, что нам всем нужно выпивать восемь стаканов воды в день, чтобы по-настоящему восполнить недостаток влаги, по-прежнему актуально, хотя оно раз за разом развенчивается.

Эксперты говорят, что, помимо простой воды, обезвоживания помогут избежать продукты и напитки, которые нам нравятся.

Нефролог утверждает, что свежие фрукты и овощи являются идеальными источниками влаги, потому что они не только имеют высокое содержание воды, но также содержат клетчатку, которая обеспечивает другие преимущества для здоровья.

Среди таких летних даров природы медик назвала, к примеру, дыни, арбузы, клубнику, апельсины, виноград, огурцы и сельдерей.

По словам медика, напитки всех видов также могут прекрасно нас увлажнять. Это соки, молоко, чай и кофе.

— Напитки с высоким содержанием сахара, возможно, не лучший выбор для питания, но исследования показывают, что подслащенные сахаром напитки так же хороши в летнюю жару, как и вода, — говорит специалист.

По ее словам, исследования показывают, что употребление кофе или других напитков с кофеином оказывает примерно такое же увлажняющее действие, как если бы вы просто пили воду.

По словам нефролога, кто должен быть наиболее усердными в отношении активного увлажнения, так это дети, пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями.