Нефролог з Пенсільванського університету Ден Негояну розповіла, що зовсім не обов’язково пити горезвісні два літри води на день для підтримки в організмі потрібного рівня гідратації. Цю функцію можуть ефективно виконати свіжі фрукти й овочі, а також різні напої.

– Якщо у спекотний день ви не випиваєте достатню кількість рідини для нормального потовиділення, ви можете бути більш вразливими до теплового удару, – каже меді.

За її словами, поширена думка про те, що нам усім потрібно випивати вісім склянок води на день, щоб по-справжньому поповнити нестачу вологи, як і раніше, актуальна, хоча її раз по раз розвінчують.

Експерти кажуть, що, крім простої води, зневоднення допоможуть уникнути продукти і напої, які нам подобаються.

Нефролог стверджує, що свіжі фрукти та овочі є ідеальними джерелами вологи, тому що вони не тільки мають високий вміст води, але також містять клітковину, яка забезпечує інші переваги для здоров’я.

Серед таких літніх дарів природи медик назвала, приміром, дині, кавуни, полуницю, апельсини, виноград, огірки та селеру.

За словами медика, напої всіх видів також можуть чудово нас зволожувати. Це соки, молоко, чай і кава.

– Напої з високим вмістом цукру, можливо, не найкращий вибір для харчування, але дослідження свідчать, що підсолоджені цукром напої так само гарні в літню спеку, як і вода, – каже фахівець.

За її словами, дослідження показують, що вживання кави або інших напоїв із кофеїном чинить приблизно таку саму зволожувальну дію, як якби ви просто пили воду.

За словами нефрологині, хто має бути найстараннішим щодо активного зволоження, то це діти, люди похилого віку та люди із супутніми захворюваннями.