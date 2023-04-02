Профессор-невролог Сьюзен Магсамен проанализировала ряд исследований и убедительно обосновала роль искусства в здоровье мозга. Эксперт объясняет, что искусство способно увеличить продолжительность жизни.

Здоровая диета и физические упражнения являются двумя основными составляющими основы долгой и здоровой жизни. Тем не менее, согласно исследованиям, и другие факторы, такие как позитивный настрой и насыщенная социальная жизнь, также играют роль.

По словам ведущего невролога, простое занятие искусством может увеличить продолжительность жизни на десять лет.

Сейчас смотрят

Различные ежедневные художественные практики могут быть очень эффективными для снижения уровня стресса, минимизации проблем с физическим и психическим здоровьем и помощи в обучении даже в более позднем возрасте.

Профессор объясняет, что 45-минутное занятие любым видом искусства, от раскрашивания до музыки, снижает уровень основного гормона стресса, известного как кортизол, и может помочь сделать жизнь более счастливой и здоровой.

Область ее исследований сосредоточена на нейроэстетике или нейроискусстве, которые подробно изучают влияние искусства на мозг.

Она привела пример мужчины с болезнью Альцгеймера, который впервые за 10 лет узнал своего сына, настроившись на плейлист с любимыми песнями.

По мнению Магсамен, музыка и пение активируют блуждающий нерв, помогая задействовать парасимпатические системы и заставляя нас чувствовать себя спокойнее и оптимистичнее.

Помимо музыки, профессор также отмечает заметный эффект таких увлечений, как поэзия, работа с глиной, вязание, раскрашивание, посещение интерактивных арт-инсталляций, которые стирают границы между искусством и зрителем.

— Даже запах чего-то, что вы любите или находите позитивным, может значительно улучшить или изменить ваше настроение. Поэтому достаньте свечи, которые вы хранили для особого случая, — предлагает Сьюзен Магсамен.

Источник: Express