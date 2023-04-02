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Есть из чего выбрать: невролог рекомендует хобби, которые продлят жизнь на десять лет

2 апреля 2023, 14:32
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Pixabay

Профессор-невролог Сьюзен Магсамен проанализировала ряд исследований и убедительно обосновала роль искусства в здоровье мозга. Эксперт объясняет, что искусство способно увеличить продолжительность жизни.

Здоровая диета и физические упражнения являются двумя основными составляющими основы долгой и здоровой жизни. Тем не менее, согласно исследованиям, и другие факторы, такие как позитивный настрой и насыщенная социальная жизнь, также играют роль. 

По словам ведущего невролога, простое занятие искусством может увеличить продолжительность жизни на десять лет.

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Различные ежедневные художественные практики могут быть очень эффективными для снижения уровня стресса, минимизации проблем с физическим и психическим здоровьем и помощи в обучении даже в более позднем возрасте.

Профессор объясняет, что 45-минутное занятие любым видом искусства, от раскрашивания до музыки, снижает уровень основного гормона стресса, известного как кортизол, и может помочь сделать жизнь более счастливой и здоровой.

Область ее исследований сосредоточена на нейроэстетике или нейроискусстве, которые подробно изучают влияние искусства на мозг.

Она привела пример мужчины с болезнью Альцгеймера, который впервые за 10 лет узнал своего сына, настроившись на плейлист с любимыми песнями.

По мнению Магсамен, музыка и пение активируют блуждающий нерв, помогая задействовать парасимпатические системы и заставляя нас чувствовать себя спокойнее и оптимистичнее. 

Помимо музыки, профессор также отмечает заметный эффект таких увлечений, как поэзия, работа с глиной, вязание, раскрашивание, посещение интерактивных арт-инсталляций, которые стирают границы между искусством и зрителем.

— Даже запах чего-то, что вы любите или находите позитивным, может значительно улучшить или изменить ваше настроение. Поэтому достаньте свечи, которые вы хранили для особого случая, — предлагает Сьюзен Магсамен.

Источник: Express

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