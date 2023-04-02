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Є з чого вибрати: невролог рекомендує хобі, які продовжать життя на десять років

2 Квітня 2023, 14:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Pixabay

Професор-невролог Сьюзен Магсамен проаналізувала низку досліджень, які переконливо обґрунтували роль мистецтва у здоров’ї мозку. Експертка пояснює, що мистецтво здатне збільшити тривалість життя.

Здорова дієта та фізичні вправи є двома основними складовими основи довгого та здорового життя. Проте, згідно з дослідженнями, й інші чинники, як-от позитивний настрій і насичене соціальне життя, також відіграють роль.

За словами провідного невролога, просте заняття мистецтвом може збільшити тривалість життя на десять років.

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Різноманітні щоденні мистецькі практики можуть бути дуже ефективними для зниження рівня стресу, мінімізації проблем із фізичним і психічним здоров’ям і допомоги в навчанні навіть у більш пізньому віці.

Професорка пояснює, що 45-хвилинне заняття будь-яким видом мистецтва, від розфарбовування до музики, знижує рівень основного гормону стресу, відомого як кортизол, і може допомогти зробити життя щасливішим і здоровішим.

Область її досліджень зосереджена на нейроестетиці або нейромистецтві, які детально вивчають вплив мистецтва на мозок.

Вона навела приклад чоловіка з хворобою Альцгеймера, який уперше за 10 років упізнав свого сина, налаштувавшись на плейлист з улюбленими піснями.

На думку Магсамен, музика і спів активують блукаючий нерв, допомагаючи задіяти парасимпатичні системи і змушуючи нас почуватися спокійніше й оптимістичніше.

Крім музики, професор також відзначає помітний ефект таких захоплень, як поезія, робота з глиною, в’язання, розфарбовування, відвідування інтерактивних арт-інсталяцій, які стирають межі між мистецтвом і глядачем.

– Навіть запах чогось, що ви любите або вважаєте позитивним, може значно покращити чи змінити ваш настрій. Тож дістаньте свічки, які ви зберігали для особливого випадку, – пропонує Сьюзен Магсамен.

Джерело: Express

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