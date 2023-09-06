Родители в Пакистане, которые отказываются делать своим детям прививки от инфекционных заболеваний, могут быть заключены в тюрьму на месяц и оштрафованы на 50 тыс. пакистанских рупий (примерно $160 тыс.).

Закон был подписан на прошлой неделе в провинции Синд и вступит в силу в этом месяце. Он предназначен для борьбы с распространением полиомиелита, который остается эндемичным в Пакистане.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, Пакистан и Афганистан являются единственными странами, где полиомиелит является эндемическим. Всего в Пакистане в этом году было зафиксировано лишь два случая дикого полиомиелита, что значительно меньше, чем в 2022 году (20 случаев). При этом в провинции Синд в течение этого года не было зарегистрировано ни одного случая.

Более 62 тыс. родителей, большинство из которых проживают в провинции Синд, отказались прививать своих детей во время общенациональной кампании по вакцинации против полиомиелита, которая состоялась в январе этого года.

Антивакцинаторские взгляды в Пакистане имеют глубокие корни. Клерикалы распространяют мифы о том, что вакцины — это западный заговор, направленный на стерилизацию мусульманских детей.

В некоторых районах страны вакцинаторов, которые обычно являются женщинами, приходится сопровождать охранники для их безопасности. Были случаи убийства медицинских представителей из-за их позиции относительно вакцины.

По словам 36-летнего Джунаида Хана, отца пятерых детей из восточного Карачи, новый закон не заставит его делать прививки от полиомиелита своим детям. Он выразил недоверие к этой вакцине и спросил, почему правительство заставляет родителей делать прививки, вместо того, чтобы наказать лиц, причастных к коррупции и другим серьезным преступлениям.

Усама Малик, эксперт по правовым вопросам в Пакистане, рассказал, что ранее за отказ от прививок полиция задерживала людей согласно колониальному уголовному кодексу. Например, в 2015 году власти города Пешавар арестовали 471 отца за “угрозу общественной безопасности” из-за отказа от вакцин, но отпустили их в тот же день.

Во время пандемии Covid-19 государственные служащие провинции Синд, которые отказались вакцинироваться от вируса, теряли месячную зарплату.

Малик признал, что новый закон может быть “достаточно суровым”, но отметил, что ситуация с полиомиелитом в Пакистане является чрезвычайно серьезной, и защита здоровья населения имеет высший приоритет.

Закон вводится в действие в контексте стремления властей искоренить полиомиелит и обеспечить иммунитет детей для других инфекционных заболеваний, таких как дифтерия, столбняк, коклюш, корь, паротит и краснуха.